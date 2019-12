Lycurgus bekert verder in Challenge Cup ten koste van Kaposvar (update)

De volleyballers van SAMEN. Lycurgus hebben in MartiniPlaza de return in de zestiende finales van de Challenge Cup met 3-0 gewonnen van Fino Kasposvar.

Vorige week won de ploeg van coach Arjan Taaij al met 3-1 in Hongarije, waardoor na twee gewonnen sets de beslissing al gevallen was. De setstanden in MartiniPlaza waren 25-20, 25-19 en 25-22.



Eerste set

Ongeveer 1200 toeschouwers zagen dat beide ploegen elkaar aanvankelijk weinig ontliepen in de eerste set. Richting het einde nam Lycurgus toch afstand (25-20). Toen ook de tweede set met 25-19 gewonnen werd, Sam Gortzak zorgde voor het beslissende punt door de bal via het blok van de Hongaren uit te spelen, was de ploeg coach Arjan Taaij zeker van de volgende ronde.

Afmaken

In de laatste set kon Lycurgus vrijuit spelen en maakte hier goed gebruik van. Kaposvar gaf het niet helemaal op en vermaakte zo in ieder geval het publiek nog verder. De ploeg van coach Arjan Taaij stond echter geen set meer af en trok in de laatste set met 25-22 aan het langste eind.



Montpellier

In de achtste finales speelt Lycurgus tegen Montpellier, de huidige nummer drie van Frankrijk. De Groningers spelen eind januari 2020 eerst uit en twee weken later in eigen huis.



Beker



Zaterdag speelt Lycurgus in Amersfoort de laatste officiële wedstrijd van 2019. Dan spelen de Groningers in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen topdivisionist AVV Keistad.

Dit bericht is na de winst in de eerste twee sets aangevuld met de 25-22 beslissing in de derde set.

