Arme Delfzijlsters moeten hondenbelasting blijven betalen

De hondenbelasting in de gemeente Delfzijl wordt niet kwijtgescholden voor minima. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten, na een verhit en chaotisch debat.

De PvdA kwam met het voorstel om de 'blaftaks' kwijt te schelden voor mensen die beneden de bijstandsnorm leven. Daar kreeg de oppositiepartij geen meerderheid voor, het werd 10 tegen 8.

Excuses

Het voorstel leverde veel discussie op in de raad. Zoveel, dat sommige raadsleden en financiën-wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) regelmatig boos door elkaar heen spraken. Woorden als 'huilie huilie' en 'verdomme' passeerden de revue.

Fractievoorzitter Nick Boersma (Fractie 2014) bood aan het einde zijn excuses aan voor het vloeken tijdens het debat.

Eigen keuze

In tegenstelling tot de hondenbelasting, worden de afvalstoffenheffing en rioolheffing wel kwijtgescholden voor minima. Volgens Tineke Naafs (VVD) moet dat bij de hondenbelasting niet, omdat het nemen van een hond een eigen keuze is.

Edward Stulp van oppositiepartij Lijst Stulp vindt dat niet consistent: 'Je kunt ineens terugvallen met je inkomen, dat is ook geen keuze. Voor die mensen is de belasting van ruim zestig euro per hond heel veel.'

Niet ten koste van gemeentekas

Wethouder Menninga wees het voorstel af, omdat het in strijd is met de regels van de gemeente. Kwijtschelding mag niet ten koste gaan van de gemeentekas, zoals de PvdA voorstelt. 'We moeten dan het tarief van de hondenbelasting met 13,65 euro verhogen, om de misgelopen opbrengsten te compenseren. Dat geldt ook bij de andere heffingen.'

De coalitiepartijen Fractie 2014, ChristenUnie, VVD en CDA gingen na een debat van bijna een uur daarin mee. De partijen willen de belasting het laatste jaar van de zelfstandige gemeente Delfzijl niet meer veranderen. In 2021 gaat Delfzijl op in de nieuwe gemeente Eemsdelta en dan zou de belasting afgeschaft kunnen worden.

Discussie algehele afschaffing

Lijst Stulp kwam begin november met het voorstel om de hondenbelasting in 2020 voor iedereen af te schaffen. De taks is volgens Stulp achterhaald en ouderwets. Bij de eerste stemronde waren negen raadsleden voor en negen tegen. Eén raadslid was niet aanwezig.

Daarom werd de volgende vergadering eind november nogmaals gestemd. Toen was de gehele coalitie voor het handhaven van de blaftaks (10 tegen 8).

