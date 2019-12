Poldervaart: 'Het was onvoldoende vandaag'

Sierhuis: 'We staan net als in de competitie met lege handen'

Door afwezigheid van hoofdtrainer Danny Buijs was assistent-coach Adrie Poldervaart in het bekerduel tegen FC Utrecht (0-1 nederlaag) op de bank technisch eindverantwoordelijk.

'Het is vandaag onvoldoende geweest,' zegt Poldervaart. 'Je verliest van een goede ploeg, dat wel. Bij het doelpunt staat Abass er wel en dat ontbrak bij ons. Hierover ben ik natuurlijk enorm teleurgesteld.'

Uitvoering lukt niet

Poldervaart had gezien dat het in de uitvoering maar niet lukte bij FC Groningen. 'We waren te slordig, leden te vaak onnodig balverlies. Dan kom je natuurlijk in de problemen. Zelf krijgen we in de slotfase nog twee kansen en die gaan er dan niet in. Dat is heel erg zuur.'

Goede afsluiting 2019?

Over het kalenderjaar 2019 kennen de groen-witten een goed jaar, maar voor een positieve afsluiting moet gezorgd worden tegen FC Emmen. 'Zondag moeten we nog één keer alles geven. We kunnen alle steun van het publiek gebruiken om toch nog met een goed gevoel de winterstop in te gaan,' besluit Poldervaart.

Teleurstelling

Spits Kaj Sierhuis was ook teleurgesteld naar de uitschakeling. 'We waren niet de mindere van Utrecht, maar net als in de competitie staan we met lege handen. Dit is kloten. We moeten dit snel verwerken om er zondag weer te staan.'

Identieke tegengoal

FC Groningen kreeg net als in de competitie een identieke goal tegen. 'Dat is hun kracht, scoren uit de omschakeling. Wij waren te slordig.' Sierhuis staat zelf op drie goals. 'Ik had ook liever op elf gestaan, maar dat is niet zo. Dat moet beter,' erkent de huurling van Ajax.

Ongelukkig spel Matusiwa

Op het middenveld speelde Azor Matusiwa niet zijn gelukkigste wedstrijd. 'Ik ben inderdaad ook verantwoordelijkheid voor een paar slordigheden,' geeft Matusiwa toe. 'Werk aan winkel voor mij. Je doet het als team. We moeten hiervan leren.'

Slordigheid moet eruit

'Deze bekeruitschakeling is teleurstellend. De eerste helft speelden we goed, de tweede minder. Eigenlijk precies het tegenovergestelde van de competitiewedstrijd tegen Utrecht. Het probleem van de laatste weken is onze slordigheid. Dat moet eruit,' besluit de verdedigende middenvelder.

