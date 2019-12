Tuinstra: 'Het was heerlijk om in MartiniPlaza te spelen'

Tuinstra had gezien dat het nog wel wat voller kon qua publiek. Wellicht lukt dat in de volgende ronde als de Groningers uitkomen tegen Montpellier. Extra speciaal voor de passer-loper die vorig seizoen nog in Frankrijk bij Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball speelde.

Topploeg Montpellier

'Montpellier nodigt uit, dat is echt een topploeg,' legt Tuinstra uit. 'Ze spelen in een supergoede competitie en hebben denk ik wel een budget van drie miljoen.' Lycurgus moet het met ongeveer een half miljoen doen.

Gortzak beslissend

Sam Gortzak maakte het beslissende punt namens de blauwhemden. 'Daar loop ik natuurlijk wel op te azen,' lacht de spelverdeler. 'We wisten na de heenwedstrijd dat we aan de bak moesten. Deze overwinning was een verdienste van het team.'

Technische Fransen

'Heel mooi om nu tegen een Frans team uit te komen. Dat is een hele andere competitie, heel technisch met minder hoog en hard spel. Door het verschil in budget zijn zij de favoriet, maar wij gaan er met frisse moed tegenaan.'

Makkelijker

Lycurgus-coach Arjan Taaij had gezien dat het makkelijker ging dan gedacht. 'We hadden het goed op orde,' aldus Taaij. 'In de derde set heb ik een aantal wissels ingebracht en ging het even wat stroever. Dat hebben we uiteindelijk ook goed opgepakt.'

Weinig illusies

Taaij maakt zich weinig illusies over de confrontatie met Montpellier. 'Dat is echt een topteam met veel internationals. Ze staan tweede op het hoogste niveau in Frankrijk. Ik zie het als een mooie uitdaging, twee mooie duels om ons door te ontwikkelen. Maar als je reëel bent, budgetten en spelers vergelijkt, hebben we weinig kans,' besluit Taaij.

