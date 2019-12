Nieuw theater De Molenberg krijgt apart gebouw

De raad van Delfzijl ging donderdagavond akkoord met de plannen voor het nieuwe cultuurcluster.

Wettelijke eisen

Het huidige gebouw van De Molenberg voldoet binnen enkele jaren niet meer aan de wettelijke eisen. Met name de techniek van de theaterzaal is sterk verouderd. Renovatie of nieuwbouw is noodzakelijk. Dankzij geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) kan Delfzijl een nieuw theater realiseren dat minstens veertig jaar meekan.

Aanvankelijk wilde de gemeente de drie cultuurinstellingen samenvoegen in één gebouw. Uit onderzoek blijkt dat de exploitatie dan duurder is. Als de bibliotheek bijvoorbeeld 's avonds dicht is, moet het wel beheerd worden als het theater open is. Dan zijn er meer mensen nodig om de ruimte te bewaken.

'Mensen gaan elkaar wel ontmoeten'

Raadslid Luc Schumer van Fractie 2014 vindt het jammer dat het theater, de bibliotheek en het IVAK niet onder één dak komen: 'Het is teleurstellend dat er niet gekoerst wordt op één mooi cultuurhuis. Alle inwoners van Eemsdelta kunnen elkaar daar ontmoeten. Nu wordt het toch een tweedeling.'

Volgens wethouder Hans Ronde (VVD) spelen niet alleen de financiën een rol. Met twee gebouwen kunnen de werkzaamheden eerder beginnen en past het stedenbouwkundig beter in het gebied. 'De gebouwen komen straks met de gezichten naar elkaar toe, dus ik weet zeker dat mensen elkaar daar wel gaan ontmoeten.'

Sloop in de zomer van 2021

Een ander discussiepunt tijdens de raadsvergadering donderdag was de horeca. De gemeente en De Molenberg hebben de voorkeur om dat in eigen beheer te houden. Oppositiepartij Lijst Stulp wil toch onderzoeken of dat door een commerciële partij kan worden gedaan. De raad is het daar unaniem mee eens.

De sloop van het huidige gebouw van De Molenberg en het naastgelegen horecabedrijf De Bolder begint na DelfSail in de zomer van 2021. De kosten voor het totale project zijn 22,6 miljoen euro. Daarvan komt 7,5 miljoen uit het NPG.

