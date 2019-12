'We visten boven Borkum, op een gegeven moment ben ik naar mijn kooi gegaan. Twintig minuten later werd ik weer wakker, toen ik bijna mijn kooi uitrolde', vertelt Rademaker.

Gescheurde netten

'De schipper had de kracht van de motoren gehaald en we haalden de netten naar boven. Die waren helemaal gescheurd. Toen was voor ons het jaar eigenlijk al voorbij.'

Door snel handelen van de schipper, werd erger voorkomen. 'We hebben wel even slagzij gemaakt, het had anders kunnen aflopen als we er niet snel bij waren geweest. Dan hadden we kunnen omslaan.'

Niet voor het eerst

'Er zijn deze week meer schepen geweest die op dezelfde locatie tussen de containers gezeten hebben. Het gevaar van die dingen is dat ze op de bodem terechtgekomen zijn, stuk zijn geslagen en door storm is dat weer gaan drijven. Het ligt overal.'

Schade

De schade bedraagt ongeveer 4000 of 5000 euro, ook omdat ze de afgelopen twee nachten niet konden vissen. De netten zijn inmiddels vervangen, maar de boot mag pas op 6 januari weer uitvaren. Dat heeft de maken met de vangstbeperking waaraan garnalenvissers gebonden zijn.

