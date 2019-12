Dit weekend in Groningen: Naar het circus, met de kersttrein en schepen kijken

De kerstdagen komen in zicht, maar eerst is het weekend! Nog geen idee wat je gaat doen? We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

Langs het water

Flaneren langs het water en sfeervol verlichte schepen in hartje Stad, dat is WinterWelVaart, dat de dertiende editie beleeft. Decor is zoals altijd het Hoge, Lage en Kleine der A. Aan boord van de ongeveer twintig deelnemende schepen is een muziek-, theater- en kunstprogramma.

Verder is er een wintermarkt en meer dan veertig kunstenaars exposeren in het A-kwartier in de Sterrenbeeld Kunstroute.

WinterWelVaart duurt van vrijdag tot en met zondag en is gratis te bezoeken.

Dickens in Daam

Het centrum van Appingedam is vrijdag en zaterdag in de sfeer van Charles Dickens en kerst: Dickens in Daam. Meer dan 150 acteurs, figuranten en muzikanten gaan gekleed in de stijl van het verhaal van Dickens waarin 'kersthater' Scrooge centraal staat.

Het publiek kan er gratis van genieten. Daarnaast is er ook een theatervoorstelling die zeven keer wordt opgevoerd aan de Solwerderstraat. Kaartjes daarvoor kosten 3,50 euro.

Hooggeëerd publiek!

Groot Winter Kerstcircus heeft de tenten weer opgeslagen in de stad Groningen, op evenemententerrein Roodehaan. Tot en met zondag 5 januari krijg je volgens het circus 'een ongekende belevenis die je moet delen' voorgeschoteld.

Wat kan je zoal verwachten? Clowns, trucs, acrobatiek en circusdieren onder meer. Kaartjes voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar kosten 12 euro, volwassenen betalen 17 euro. Let op: je kan niet pinnen.



(Foto: Groot Winter Kerstcircus)



Kersttrein

Museumspoorlijn STAR heeft dit weekend hoog bezoek aan boord: de kerstman. Zaterdagmiddag komt hij per trein aan in Veendam, met de Noordpool Express tussen de parkstad en Wildervank.

Op zaterdag en zondag rijdt de Kerstmarkt Express tussen Stadskanaal en Veendam, waar een kerstmarkt is. Kaartjes (een retourtje kost 12 euro) zijn te koop bij de loketten in de stations Veendam en Stadskanaal.

Hier zie je wanneer de trein precies rijdt.

Kerstliederen zingen

In de Nieuwe Kerk in Stad kan je zondag genieten van en meezingen met Engelse en Scandinavische kerstmuziek. De cantorij (het koor) van de kerk staat onder leiding van Mannes Hofsink.

De deuren gaan zondagmiddag om 16:15 uur open, bezoekers krijgen een glas glühwein aangeboden. Het concert duurt van 17:00 tot 18:00 uur. De toegang is gratis.

Veel plezier dit weekend!