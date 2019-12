Dit Was De Week: boze boeren en blijdschap om de hyperloop

Dit was het nieuws van afgelopen week (Foto: RTV Noord)

Heb je vanwege de kerststress en de laatste loodjes op het werk even geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Geen probleem, want hier praten we je bij.

In Dit Was De Week vatten we elke zaterdag het belangrijkste nieuws voor je samen.

Handbaldames winnen WK

In de late uurtjes komen ze maandagnacht aan op Schiphol: de Nederlandse handbalploeg. Inclusief gouden medailles, die ze verworven hebben door in de WK-finale Spanje met 30-29 te verslaan.

De winnende treffer wordt gemaakt door Groninger Lois Abbingh. Een prestatie waarmee de ploeg twee dagen later wordt uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar.

Abbingh noemt de afgelopen maanden een 'rollercoaster':



Explosie bij ESD-SIC

Om 8.30 uur dinsdagochtend schieten gitzwarte rookwolken tientallen meters de lucht in. Opnieuw is er een blazer bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum. Deze keer komt er ook een steekvlam bij kijken. Een automobilist legde het geheel vast met behulp van een dashcam:



Opnieuw een boerenprotest

Niet. Wel. Niet. Toch wel. Van tevoren is er veel onduidelijkheid over de boerenacties van woensdag, want gaan ze nou protesteren en zo ja, wat gaan ze dan precies doen? Volop wordt er gespeculeerd.

Uiteindelijk blokkeren de boeren de grensovergang bij Bad Nieuweschans, protesteren ze met honderden tegelijk in de Eemshaven en creëren ze 's avonds een file op het Julianaplein. Een 17-jarige jongen uit het Westerkwartier wordt aangehouden, omdat hij een ambulance hindert.

Bekijk hier de samenvatting van de hele dag:



Vuurwerknetwerk opgerold

Een online netwerk waarin duizenden kilo's illegaal vuurwerk worden verhandeld, wordt door de politie opgerold. Bij invallen in twee woningen in Slochteren wordt driehonderd kilo aan professioneel vuurwerk, vuurwapens, munitie, knalpatronen en pepperspray gevonden.



Jan H. op vrije voeten

Na een half jaar te hebben vastgezeten, wordt donderdagmiddag de anti-windmolenactivist Jan H. uit Meeden vrijgelaten. Reden: het onderzoek heeft vertraging opgelopen. H. mag de rest van het onderzoek in vrijheid afwachten. Wel wordt hij nog steeds verdacht van het versturen van dreigbrieven en het dumpen van asbest op plaatsen waar windmolens verrijzen.



Hiep hiep hyperloop

Een testcomplex voor een nieuw vervoersmiddel, de hyperloop, komt in de provincie Groningen. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

Groningen kreeg de voorkeur boven Zeeland, de andere kandidaat. Volgens de directeur van initiatiefnemer Hardt heeft onze provincie overduidelijk de beste papieren:



De slotplaat

Vanaf het water schoot de Inspectie Scheepvaart in onze provincie het volgende kiekje. Fijn weekend!

[Tweet:https://twitter.com/InspScheepvaart/status/1208017855108800515/photo/2]