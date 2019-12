Meldingen over lerarentekort lopen binnen: 'Juf was ziek, klas naar huis'

Wij brengen het lerarentekort in onze provincie in kaart (Foto: RTV Noord)

In ruim de helft van de gevallen gaat het om klassen die naar huis zijn gestuurd.

De zestien kinderen uit groep vier van OBS Jaarfke in Scheemda kregen bijvoorbeeld een dag geen les, bleek uit melding bij het meldpunt. De dertig kinderen uit groep zes en zeven van CBS De Lichtboei in Oostwold trof hetzelfde lot.

De meeste melders geven aan dat het niet bekend is hoe lang de kinderen geen les krijgen. Als het wel vooraf bekend is, gaat het meestal om een dag.

Juf ziek

Kinderen uit groep zeven van De Ploeg in de stad waren twee dagen de klos, meldt vader Richard Blaauw. Zijn zoon Thijs en klasgenoten werden de eerste dag nog over andere klassen verdeeld; een dag later moesten ze helemaal thuisblijven. De communicatie daarover ging niet helemaal goed, dus sommige kinderen kwamen toch op school. 'Die zijn toen weer naar huis gestuurd. Juf was ziek.'

Geen goede zaak

Blaauw vindt het lerarentekort 'geen goede zaak. Ik snap dat ze eerder ziek worden door de enorme werkdruk.' Als Thijs thuis moet blijven levert dat niet direct problemen op. 'We zijn in de gelukkige omstandigheid dat mijn vrouw gewoon thuis is. Dat heeft niet iedereen, dus dan zijn er ook wel eens meer kinderen bij ons thuis.'

Verwarring

Een moeder van CBS De Rehoboth in Oldekerk maakte melding van groep acht die onverhoopt thuis moest blijven. Dat las ze op maandagavond op het ouderportaal. Dinsdagochtend om kwart voor acht kwam via het ouderportaal de melding dat er toch een invaller was gevonden, maar dat zag ze niet op tijd. 'Ik was om zeven uur al naar mijn werk. Mijn kind zou de hele dag alleen thuis blijven.'

De overheid moet er meer aandacht voor hebben Moeder

Niet de schuld van scholen

Later die ochtend krijgt haar zoon door dat zijn klasgenoten toch op school zijn. 'Toen was hij dus een beetje te laat.' Ze wil haar verhaal liever niet met naam en toenaam doen, omdat 'de school juist zo hard haar best doet om invallers te vinden. De overheid moet er meer aandacht voor hebben.'

Alleen voor lerarentekort

RTV Noord opende het meldpunt op maandag 9 december. Ouders, leerkrachten en directeuren kunnen er melding maken van acute problemen. Die moeten wel veroorzaakt zijn door het lerarentekort. Dit gaat nog niet altijd goed.

Zo kwam er een melding binnen over havo 5 van het Winkler Prins in Veendam. De klas werd vijf dagen lang eerder naar huis gestuurd. Dat is wel gebeurd, vertelt directeur Herman Bruins van de deelschool havo, maar het heeft niets met een tekort aan leerkrachten te maken.

Leerkrachten op middelbare scholen moeten volgens de huidige CAO niet vijfentwintig maar vierentwintig lesuren geven. Dat is bedoeld om de werkdruk te verlagen. 'Dat krijgen we organisatorisch niet voor elkaar. Daarom hebben we vier weken per jaar de middagen eruit gehaald en de lessen ingekort. Dat staat ook gewoon in onze jaarkalender. We hebben helemaal geen tekort.'

Beeld schetsen

Het meldpunt blijft drie maanden open. Doel is een beeld te krijgen van de omvang van het probleem in onze provincie, maar ook als inspiratiebron voor reportages en online verhalen. Ook andere regionale omroepen en het landelijke meldpunt lerarentekortisnu.nl doen mee.

Wil jij het ook melden als jou kinderen thuis zitten door een tekort aan leraren? Laat het ons weten. Klik op deze link, of vul de enquête hieronder in.