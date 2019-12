Partij voor het Noorden wil tekst en uitleg van Connexxion

De Partij voor het Noorden in de gemeente Oldambt wil met Connexxion praten over de service van de vervoersmaatschappij.

'De service is beneden peil en buiten proportioneel', zegt fractievoorzitter Jurrie Nieboer. De politieke partij heeft inmiddels een gesprek aangevraagd met de vervoerder.

Tientallen klachten



Nieboer kreeg kort geleden op één dag drie klachten binnen over Connexxion. Om er achter te komen of het incidenten zijn of dat er structureel iets fout lijkt te gaan, besluit hij een oproep op Facebook te plaatsen.

Nieboer: 'Ik kreeg hordes aan klachten. Binnen drie dagen stond de teller al op meer dan vijftig. Die reacties heb ik verzameld, geanonimiseerd en naar Connexxion gestuurd. Ik wil graag tekst en uitleg.'

Hij vervolgt: 'Het gaat om mensen die recht hebben op wmo, schoolvervoer en ziekenvervoer. Onze inwoners maken niet voor niks gebruik van het taxivervoer.'

Klachten



De fractievoorzitter somt enkele klachten op. 'Een jongetje kreeg een solorit toegewezen, maar die kreeg hij niet. De keer daarna zijn ze helemaal vergeten hem op te halen. Ik heb ook een bericht gekregen van een vrouw die twee uur in de kou heeft staan wachten. En een collega van mij zou opgehaald worden voor een verjaardag, maar de taxi was anderhalf uur te laat. Dat is niet van deze tijd.'

Reactie Connexxion

Connexxion heeft vrijdagmiddag direct contact opgenomen met Nieboer. 'Als er dingen zijn die niet goed gaan en iemand nodigt ons uit, dan gaan wij natuurlijk op die uitnodiging in. Zoals het nu lijkt gaan wij in de tweede week van januari met elkaar om tafel', zegt woordvoerder Edwin de Bruin van het vervoersbedrijf.

De Bruin over de klachten: 'Ik herken mij zeker niet in het beeld dat binnen drie dagen meer dan vijftig klachten binnenkomen, maar er is altijd iets te verbeteren. Over de situaties waar meneer Nieboer over schrijft kan ik op dit moment niks zeggen. Het gaat namelijk om individuele gevallen. Dat gaan wij zeker uitzoeken.'