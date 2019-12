Hyperloop-directie: 'Groningen scoorde op alle punten beter'

Zowel de locatie, de financiën en het ecosysteem, met de aanwezigheid van bijvoorbeeld de universiteit en technisch geschoold personeel maakten dat Groningen de beste papieren had. Algemeen directeur (CEO) Tim Houter en technisch directeur (CTO) Sascha Lamme maakten dat vrijdag bekend tijdens een bijeenkomst in Delft, de thuisbasis van Hardt Hyperloop.

Beslissing

Hardt Hyperloop had een onafhankelijke commissie ingesteld die moest beslissen over de definitieve plek voor de drie kilometer lange buis waardoor de capsules zullen bewegen. In die commissie hadden de investeerders en partners in het bedrijf een belangrijke stem.

Opvallend

In dat licht is de keuze voor Groningen best opvallend. De deelnemers in Hardt zijn (inter)nationaal opererende ondernemingen als het bouwbedrijf BAM, de NS, Havenbedrijf Rotterdam of TATA Steel. Al die bedrijven hebben hun hoofdkantoren in de Randstad. Wanneer de commissie vanwege de nabijheid van Zeeland voor die provincie had gekozen, had dat niet verbaasd.

Financieel zat Groningen beter in de race. De bouw van het testcentrum gaat zo'n 25 miljoen euro kosten en de provincie heeft daar gelijk een bedrag van drie miljoen euro aan willen bijdragen.

Zonnepark

Het testcentrum, dat behalve uit een kilometers lange buis ook zal bestaan uit een gebouw met faciliteiten, is goed in te passen op de locatie, ten noorden van Meerstad, stelt Hardt. Op die plek is ook een zonnepark gepland, maar beide zitten elkaar niet in de weg, zei CEO Houter. 'We kunnen er misschien in de toekomst wel gebruik van maken.'

Campagne

Ook de bredere behulpzaamheid was opvallend, zegt woordvoerder Maarten van de Pavoordt van Hardt. 'Het leek wel alsof er een soort activisme op gang kwam toen bekend werd dat Groningen en Zeeland als laatsten in de race waren', zegt hij.

Van de Pavoordt doelt daarmee ook op de online-campagne die door een groep ondernemers werd gevoerd om Hardt over te halen. 'Al zegt de Hardt-directie dat het niet heeft meegespeeld in de beslissing, de bereidheid was wel een sterk signaal.'

