Voor Elkaar: Inwoners Wedde helpen elkaar zomaar een handje

Aan de keukentafel in Wedde leest de zestienjarige Sara Alcelem een stukje voor uit een Nederlands boek. Jantje Stubbe legt haar uit wat de moeilijke woorden betekenen. Ze is een van de vrijwilligers van 'Wedde dat het lukt'. 'Het geeft voldoening', zegt ze.

Vijf jaar geleden vond een huisarts in Wedde dat er wat moest gebeuren om eenzame ouderen te helpen. Samen met de dorpsraad richtte hij een netwerk op, waarbij inwoners van het dorp een klusje doen voor een ander. Denk aan een lamp vervangen, hulp in de tuin of rookmelders plaatsen bij ouderen.

Ook Stubbe meldde zich aan als vrijwilliger. Als snel werd ze in contact gebracht met een Syrisch gezin dat in Wedde woont. 'Ik vind het altijd gezellig', zegt Sara. 'Het is een leuk dorp. Alle mensen zijn aardig.'

Oud-juf

Inmiddels geeft Stubbe Nederlandse les aan het Syrische meisje en haar moeder. 'Ik vind het lesgeven heel erg leuk', vertelt Stubbe met een grote glimlach op haar gezicht. Ze stond vroeger voor de klas op de basisschool. 'Het is heel leuk om bezig te zijn.'

Het doel van de taallessen is ervoor zorgen dat Sara binnenkort mee kan doen in het Nederlandse onderwijs. Elke week gaat Jantje bij haar thuis langs voor de taalles. Als Sara haar huiswerk niet begrijpt, komt ze naar Jantje. 'Je kunt merken dat het effect heeft', vertelt de inmiddels gepensioneerde juf.

Het initiatief van Wedde heeft navolging gekregen in Vriescheloo en Veelerveen. Ook daar helpen inwoners van het dorp elkaar op dezelfde manier. 'Je merkt dat het belangrijk is in een dorp', zegt Stubbe. 'Het zijn de hele kleine dingen waarmee je iets voor elkaar kunt betekenen.'

