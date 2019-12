Welkoop definitief niet op oude plek: 'In het uiterste geval gaan we naar de rechter'

De eigenaar van de Welkoop in Hoogezand sluit een gang naar de rechter niet uit als het bedrijf definitief niet op oude plek herbouwd mag worden.

Volgens directeur Domien Andela hoorde het bedrijf donderdag dat de gemeente Midden-Groningen de in juni 2017 afgebrande winkel niet op de oude plek terug wil.

'Einde van de winkel'

Andela is op zijn zachtst gezegd niet blij. 'Wij weten honderd procent zeker dat, als we naar een andere locatie gaan, dit het einde van de winkel betekent.'

De Welkoop in Hoogezand ging ruim twee jaar geleden in vlammen op. Het bedrijf wil op dezelfde locatie terugkeren, maar de gemeente wil dat de zaak naar een andere plek in Hoogezand verhuist.

Plan van de baan

Op de oude locatie van Welkoop wil de gemeente woningbouw. Lange tijd leek het erop dat de twee partijen tot een compromis zouden komen: de Welkoop terug op de oude plek, maar dan gecombineerd met woningbouw.

Sinds afgelopen donderdagmiddag is dat plan volgens directeur Andela van de baan: 'Wat de gemeente zegt is niet consistent. Gisteren is het een absoluut njet geworden', vertelt hij.

Fractievoorzitter Gerard Renkema van D66 stelde donderdagavond vragen over de kwestie aan wethouder Jaap Borg. De wethouder bevestigt dat er een gesprek is geweest tussen de Welkoop, wethouder José van Schie en hemzelf, maar hij wil daar nog niets over zeggen. Hij zegt er voor de jaarwisseling op terug te komen.

Bezwaarprocedure

Er loopt op dit moment nog een bezwaarprocedure, maar die is tijdelijk stopgezet omdat de twee partijen met elkaar in gesprek zijn. Nu het erop lijkt dat ze er niet uit gaan komen 'gaan we die procedure weer starten', vertelt directeur Andela.

'Als de uitkomsten van de bezwaarprocedure ongunstig zijn, dan gaan we naar de rechter', zegt hij. 'Volgens een jurist heb je het recht om terug te keren op de plek waar je winkel is afgebrand. Ik denk dus dat ik bij de rechter gelijk krijg.'

