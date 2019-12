Navelbreuk en Thais virus kosten rechtbank bijna twee ton

Dat heeft de rechtbank op verzoek van RTV Noord berekend. Normaal krijgt een rechtbank per vonnis betaald. Maar in omvangrijke zaken gaat dat anders, omdat daar meer tijd in gestoken moet worden.

Navelbreuk

Kuipers zou afgelopen week terechtstaan voor diefstal met geweld, afpersing en mishandeling. Voor een zaak als deze betaalt de Raad voor de rechtspraak de rechtbank een uurbedrag uit van 2130 euro. In dit geval gaat het om 18 uur, dus een totaalbedrag van 38.340

Dat bedrag loopt de rechtbank mis, want Kuipers bleef vanwege een navelbreuk op doktersadvies thuis. Uiteindelijk verscheen hij maandagmiddag toch in de rechtbank om de rechters zijn navelbreuk te laten zien. De rechtbank was geïrriteerd dat ze niet eerder op de hoogte was gebracht.

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke drie jaar met het ministerie van Justitie over de bedragen die voor rechtszaken worden uitgetrokken. Elk jaar gaat er ongeveer een miljard euro van het Rijk naar de rechtspraak.

Ook virus kost geld

De ruim 38.000 euro is niet het enige bedrag dat de rechtbank misloopt. In juni zou Kuipers ook al terecht staan in hetzelfde proces. Die zittingen gingen toen ook niet door, omdat zijn advocaat Roy van der Wal met een virus in Thailand zat. Voor die zitting waren twaalf dagen uitgetrokken.

Op deze dagen is de rechtbank ruim 153.000 euro misgelopen. In totaal gaat dus om bijna twee ton.

Geen opbrengst

Er zitten voor de rechtbank veel arbeidsuren in het optuigen van deze megazaak. Zo moet er extra beveiliging op de rechtbank zijn. Verder zijn er bodes aan het werk, drie rechters, een griffier en parketpolitie. Om nog maar te zwijgen over de uren die de rechters van tevoren in het omvangrijke dossier moeten steken.

'We hebben die dagen geen opbrengst zegt Serge Som, woordvoerder van de rechtbank. De planning omgooien als een zaak niet doorgaat, is geen optie. 'Op korte termijn kan er geen andere zaak voorkomen', zegt Som. Dat heeft onder andere te maken met de voorbereidingstijd die voor een zaak nodig is.

Wanneer de zaak tegen Henk Kuipers verdergaat, is nog niet bekend. Vanwege de navelbreuk moet hij eerst worden geopereerd.



