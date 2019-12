Deze Dag: Miljoenentekort voor Groninger Museum

Het Groninger Museum is niet meer weg te denken uit onze provincie. Toch hing het museum aan een zijden draadje. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 21 december 2011, de dag dat het museum een tekort van 4,3 miljoen euro bleek te hebben.

2010 is het jaar van de grote renovatie van het Groninger Museum. Niemand kan op 18 december van dat jaar bij het voltooien van de opknapbeurt vermoeden wat het museum het jaar dat volgt te wachten staat.

Want verborgen voor de buitenwereld gaat het slecht, slechter, slechtst met het museum. Op 19 december 2011 wordt bekend dat een bedrag van tussen de 800.000 en 1 miljoen euro nodig is om de lopende zaken te bekostigen. Directeur Kees van Twist wil naar eigen zeggen 'de toekomst niet in de weg staan' en pakt zijn biezen.

Twee dagen later blijkt het tekort toch iets groter: 4,3 miljoen euro. De gemeente en provincie buigen zich over een reddingsplan voor het museum. Als eerste stap zegt de gemeente dat een subsidie van bijna 3 ton al voor de jaarwisseling wordt uitgekeerd.

In de periode die volgt, komen meer lijken uit de kast. Zo blijkt er al lange tijd een huurachterstand die bekend was bij de gemeente, maar niet bij de gemeenteraad. Een uitgelekt rapport laat bovendien zien dat de organisatie niet je van het is. Er is geen overzicht van financiële verplichtingen die worden aangegaan en afdelingshoofden hoefden zich niet te verantwoorden.

Het eerste positieve nieuws na het bekendmaken van het miljoenentekort komt begin februari. De gemeente hakt de knoop door en redt het museum met een investering van 1,9 miljoen euro. Ook zegt de gemeente toe dat er de komende vier jaar jaarlijks 3 ton als buffertje wordt overgemaakt en het budget voor onderhoud wordt verhoogd naar een kwart miljoen per jaar.

De gemeentelijke handreikingen schieten bij de provincie in het verkeerde keelgat, omdat er nog 1 miljoen in de kas van het Groninger Museum zou zitten om lopende zaken af te handelen. Het gekissebis is van korte duur als op Valentijnsdag 2012 ook de provincie overstag gaat en een half miljoen aan financiële steun toezegt. Enige voorwaarde is dat de organisatie flink op de schop gaat.

En zo geschiedt. De bezem gaat door de organisatie. Dertien medewerkers ontvangen op 9 mei 2012 een ontslagbrief op wat 'een zwarte dag' wordt genoemd.

Uiteindelijk keert de rust terug en onder leiding van de nieuwe directeur Andres Blühm worden internationale exposities naar Groningen gehaald. Ook dit jaar lijkt het bezoekersrecord gebroken te worden. Het lek lijkt boven.