'Nog één keer de mouwen opstropen en gaan!'

De laatste overwinning van De Trots van het Noorden dateert alweer van 8 november, toen in Arnhem met 2-1 van Vitesse werd gewonnen.

'Veel verkeerde keuzes'

Sinds die overwinning kreeg Groningen weinig goals tegen, maar vooral het maken van goals en het creëren van kansen is een terugkerend probleem. Dat constateerde Buijs ook toen hij gisteren de wedstrijd tegen Utrecht bekeek.

'We komen in een repeterend verhaal. De eerste helft hadden we grotendeels de controle, veel balbezit en speelden we op de helft van de tegenstander. Maar we scoren in de eindfase wederom geen voldoende. Er lagen mogelijkheden om tot kansen te komen, maar we maken vooral veel verkeerde keuzes', analyseert Buijs.



Jongens de kans geven

Ondanks dat zijn team weinig echte kansen creëert en moeilijk scoort, blijft Buijs tegen Emmen vasthouden aan spitsen Kaj Sierhuis en Joël Asoro.

'Op sommige momenten voeren ze het 'nog' niet goed uit. Het is afwachten hoe lang dat 'nog' duurt, maar Sierhuis, Asoro, Lundqvist en El Hankoeri spelen allemaal hun eerste jaar in de Eredivisie. Je moet jongens ook de kans geven om zich te ontwikkelen, dat is ook het beleid van de club. We bieden heel veel jonge jongens een podium en hopen die dan later met winst te kunnen verkopen', verklaart Buijs zijn keuze.

Mike te Wierik over de wedstrijd tegen Emmen



'Emmen niet onderschatten'

Tegen Emmen wil Groningen met een lekker gevoel de eerste seizoenshelft afsluiten. Om dat te bereiken, moet er gewonnen worden.

'Wil je de aansluiting houden, dan moet je winnen. Je wilt met een lekker gevoel de break in, dus dan wil je altijd je laatste wedstrijd winnen. Dat geldt natuurlijk voor elke ploeg', aldus Buijs.

'Emmen is een leuk voetballende ploeg, die de meeste punten thuis pakt. Ze hebben ook weer wat kwakkelende spelers terug in de selectie en komen nu wat meer in hun ritme. We gaan Emmen niet onderschatten en moeten gewoon zorgen dat we een goed niveau halen. Dan zijn we ook in staat om deze laatste thuiswedstrijd te winnen. Zo simpel is het. Nog één keer de mouwen opstropen en gaan!.'

