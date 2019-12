Eén jaar na brand in zorgboerderij: 'Blij om terug te zijn op het oude plekje'

Inmiddels zijn ze terug op hun oude vertrouwde plek.

Noodlokalen

Er zijn noodlokalen geplaatst, ook is er een nieuwe houtwerkplaats gebouwd en een stal voor de dieren. De afgebrande schuur is gesloopt en op die plek komt het nieuwe hoofdgebouw. De bouw daarvan start in 2020.

Een bouwtekening van het nieuwe hoofdgebouw. De houtwerkplaats en stal zijn al gebouwd



'Het is weer fijn om op ons oude, vertrouwde plekje te zijn. Voorheen zaten we verspreid op verschillende locaties in Bedum en Middelstum. Het is toch fijn dat we nu samen de dag kunnen beginnen en eindigen', vertelt cliënt Alfons Jansen.

In de nieuwe werkplaats voelt Alfons zich al helemaal thuis. 'Het is jammer dat al onze vorige spullen zijn verbrand, maar het is mooi dat er toch weer iets anders moois voor in de plaats komt.'

Waardering

'Ik heb veel waardering voor hoe cliënten met de veranderingen zijn omgegaan', zegt begeleider Jan Paul Ploeger van stichting Sprank. Na een paar maanden kon een deel van de cliënten weer terug naar de oude plek door de plaatsing van noodlokalen. 'We hopen nu dat er ook spoedig weer een nieuw hoofdgebouw staat.'

Waardoor de brand een jaar geleden ontstond, is niet meer te achterhalen omdat de brand zo fel is geweest.

Lees ook:

- 'Gelukkig was er alleen maar materiële schade'

- Tranen om afgebrande boerderij: 'Ik ben hier in 1935 geboren'

- 'Ik vond het heel erg en dacht: Oh nee!'