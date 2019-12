Meedhuizen viert vernieuwde Hoofdstraat

Na een half jaar omrijden, gegraaf en lawaai zijn de werkzaamheden in Meedhuizen bijna afgerond. De Hoofdstraat en enkele andere wegen zijn het afgelopen jaar opnieuw ingericht.

Inwoners van het dorp vierden dat vrijdagmiddag in Herberg Lanting, samen met de gemeente en de projectleiding.

Dorpser

De Hoofdstraat, de doorgaande weg in het dorp, moest vooral veiliger worden. Auto's reden er geregeld te hard. Daarom is er een stoep gekomen en liggen er klinkers op kruispunten. Daardoor doet het 'dorpser' aan. Ook is het groen aangepakt.

Martijn

De 8-jarige Martijn Pruim werd vrijdag even in het zonnetje gezet. Hij kwam dagelijks kijken en hielp de bouwvakkers mee. 'Iedere vrije minuut van school was hij bij de aannemer te vinden. Ze hebben hem hierin fantastisch meegenomen', vertelt moeder Rika trots.

Veiliger?

Of het inderdaad veiliger is geworden, moet de toekomst uitwijzen, zegt Rika Pruim: 'De snelheid is er al wat uit, maar dat kwam ook door de werkzaamheden. De tijd zal het leren.'

Dorpsplein

Wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) van Delfzijl vindt de vernieuwing belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. 'En als kers op de taart werd eind vorige maand bekend dat naast Herberg Lanting een dorpsplein komt. We zijn blij dat we dit kunnen doen.'