Deze dag: De laatste Leekster Courant

'Beroemd en berucht.' Zo typeerde oud-hoofredacteur Bert van Dwingelen zijn krant. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 28 december 1999, waarop de Leekster Courant voor het laatst op de deurmat plofte.

Zaterdag 19 september 1908 is het zover. Het 'Nieuws en Advertentieblad voor Westerkwartier en omstreken' wordt voor het eerst bezorgd. De krant slaat aan, want in de jaren die volgen wordt het hét medium in Leek en omgeving.

Toch duurt het nog even tot de naam Leek op de voorkant van de krant komt te staan. In september 1945, een paar maanden na de Tweede Wereldoorlog, prijkt voor het eerst de naam Leekster Courant op de voorpagina.

De 'Leekster' behoudt in de jaren die volgen haar positie in de markt. De grote roerganger achter het succes is drukker Bronsema uit Leek. Hij overlijdt in 1951, maar dit heeft geen invloed op de impact van de krant in de regio.

En dat blijft niet ongezien, want grote broers Hazewinkel Pers en Friese Pers flirten opzichtig met de Leekster Courant. In 1971 slaan de uitgevers hun slag. De Leekster Courant, dan goed voor 18.000 abonnees, wordt overgenomen met de belofte dat de krant 'zal blijven bestaan als onmisbare informatiebron voor haar hele verspreidingsgebied'.

Het aantal abonnees groeit verder door tot 20.000 in de hoogtijdagen. Maar dan komen de gratis weekbladen om de hoek kijken en is de Leekster in constant gevecht met de nieuwe spelers in de mediawereld.

Uiteindelijk haalt de krant het jaar 2000 net niet. Op 28 december 1999 verschijnt de Leekster Courant voor het laatst. Na 91 jaar is het over en sluiten, omdat het aantal abonnees te ver is teruggelopen. Na de opheffing krijgt het nieuws waarvoor de Leekster jarenlang dé plek was een plekje in het weekblad De Midweek.

Inmiddels is deze krant ook verdwenen en opgegaan in 'Westerkwartier'. De geur van Leek is opgegaan in een gemeentelijke potpourri. Een herinnering aan de Leekster is wat rest.