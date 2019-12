Stadjer moet cel in na dollemansrit en waslijst aan misdrijven

De man reed met snelheden van over de 140 kilometer per uur door Groningen (Foto: acbo / Flickr Creative Commons)

Een 23-jarige man uit Groningen is wegens negen misdrijven veroordeeld tot vijftien maanden cel. De man kreeg de straf voor onder meer meerdere inbraken, diefstallen en verboden wapenbezit. Ook reed hij als een dolleman in zijn auto door de Stad.

De straf is gelijk aan de eis van twee weken geleden.

Tabakswaren

De reeks aan criminele activiteiten gebeurde in de periode van juli tot december 2018. In Hoogezand stal de man bij een tankstation voor ruim vierduizend euro aan tabakswaren. Hij ontkende de daad, ook al zat zijn dna op een kapot geslagen ruit.

Dollemansrit

In de wijk de Paddepoel in Stad reed de man in een auto met gedoofde lichten. Hij negeerde een stopteken en gaf plankgas. Met snelheden van over de 140 kilometer per uur reed hij, met een politiewagen in zijn kielzog, door Groningen. In Vinkhuizen eindigde de rit. De man had geen geldig rijbewijs op zak.

Hiervoor kreeg hij veertien dagen cel en een rijverbod van zes maanden.

Diefstallen

De Stadjer werd op een ander moment betrapt op het stelen van een auto. Hij had handschoenen aan en een bivakmuts op. In het huis van de man stonden twee gestolen scooters. Ook stal hij een moker en handschoenen uit een bouwmarkt en was hij betrokken bij een vechtpartij in de wijk Selwerd. Hij had een mes op zak.

