Hyperloop-directie beleefde een rollercoaster-rit

Door Loek Mulder en Theo Sikkema

Voor het Hardt-directieteam waren de afgelopen weken een regelrechte 'rollercoaster', zoals CEO Tim Houter het omschrijft. 'Er kwam nogal wat op ons af.'

Gedreven door het geloof in hun revolutionair vervoersconcept hebben ze zich het vuur uit de sloffen gelopen om de vestiging voor het European Hyperloop Center (EHC) voor elkaar te krijgen.

Elon Musk

Een rollercoaster die eigenlijk al begon in 2017, toen een groep studenten van de TU in Delft een competitie won die Tesla-ondernemer Elon Musk had uitgeschreven voor het beste Hyperloop-plan. De studenten uit Delft gingen met de eer strijken en daarmee was ook Hardt Hyperloop geboren.

Dat bestaat nu uit een team van zo'n dertig man met daarachter gerenommeerde bedrijven als investeerders en partners.

Total los

Dat mondde vrijdag uit in de bekendmaking van de bouw van het Hyperloop-testcentrum aan de oostkant van Groningen. Een investering van 25 miljoen euro. Hardt gaat er de techniek voor vervoer per supersonische buizenpost testen. Houter en zijn mededirecteur technische zaken (CTO) Sascha Lamme zijn opgelucht en blij dat de zaak rond is.

En ze zijn total los. De nacht voor de beslissing was het laat, een uur of vier, voordat de laatste details waren ingevuld en overeenkomsten waren opgesteld. De slotfase was bijzonder intensief voor de Hardt-leiding. 'Het was topsport', zegt Lamme.

Onafgebroken reed het Hardt-team op en neer naar Groningen en naar Zeeland. 'We zochten een partner die er net als wij ook in gelooft', zegt Lamme. 'In Groningen troffen we die. En we kunnen het niet alleen, we hebben de steun van veel partijen nodig.'

Lamme benadrukt dat Hardt veel aandacht heeft besteed aan de zorgvuldigheid van de selectieprocedure. 'We wilden dat zo goed en zo eerlijk mogelijk laten verlopen.'

Opsteker voor Groningen

Voor Groningen is de komst van de testfaciliteit een opsteker. Bureau Berenschot heeft berekend dat het permanent zo'n vierhonderd banen oplevert. Daar gaat de bouw nog aan vooraf, waar Hardt lokale bedrijvigheid voor wil inschakelen.

Lamme denkt dat het European Hyperloop Center kan uitgroeien tot een gerenommeerd instituut, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Noordwijk. 'En dan zal het nog veel meer mensen trekken.'

Goederen

In Groningen gaat Hardt Hyperloop testen doen met vervoer van goederen zoals bloemen, pakketjes of verse vis. Lamme: 'Dat is vanwege de iets andere veiligheidseisen voorlopig wat eenvoudiger te realiseren dan personenvervoer. Zo kunnen we marktpartijen ook perspectief bieden op invoering van het systeem.'

Aan Slochterdiep

Houter en Lamme gaven ook meer duidelijkheid over de exacte locatie van de testbaan die in 2022 operationeel moet zijn. Hij komt te liggen pal aan het Slochterdiep, te beginnen in de buurt van het sluisje naar het Eemskanaal en eindigend voor Lageland.

Aan het begin van de baan wordt een Learning Center geplaatst, een faciliteit waar personeel aan de slag kan met de hyperloop-techniek. 'Hoe dat centrum er precies uit komt te zien is nu nog niet duidelijk', zegt Lamme. 'Daar willen we Groningen ook een rol in laten spelen, met lokale architecten en bijvoorbeeld ook scholen. We willen er iets moois van maken.'

De baan komt op een fundering van ongeveer een halve meter hoog. Daarop komen de buizen met een doorsnee van circa anderhalve meter. Omdat het land daar lager ligt dan het dijkje waar de weg over loopt, zal de baan volgens Lamme grotendeels aan het zicht zijn onttrokken.

Tijdelijke kade

250 losse buizen zijn nodig voor de bouw. Om die op de plaats van bestemming te krijgen, overweegt Hardt de constructie van een tijdelijke kade waar schepen op het Eemskanaal ze kunnen lossen.

Hardt Hyperloop houdt rekening met gasbevingen. 'De baan mag maar heel weinig tolerantie hebben. We hebben dus goed gekeken naar wat aardbevingen kunnen betekenen. We houden er rekening mee.'

Aardschokken

Eigenlijk, vult Lamme aan, is Groningen daarom juist een mooie plek om het ontwerp voor te bereiden op aardschokken die elders in Europa veelal zwaarder zijn. Want ook daar willen Lamme en Houter met hun supersonische buizenpost uiteindelijk naar toe.

Dat het nog aardig wat jaren zal duren eer het zover is, dat weet het duo ook wel, maar in hun gedroomde toekomstbeeld zien ze het voor zich: een netwerk van tienduizend kilometer aan hyperlooplijnen kriskras door Europa.

