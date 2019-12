Patrick Brouns spreekt: 'Het gaat goed, maar het is tijd voor een pas op de plaats'

Brouns heeft naar eigen zeggen de afgelopen periode goed nagedacht.

Ziekte en scheiding

'Er is de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd', begint Brouns zijn verhaal. 'Mijn vader werd getroffen door kanker en is overleden. Mijn vrouw kreeg vervolgens ook kanker en is de afgelopen twee jaar behandeld. Afgelopen zomer is ze medisch gezien beter verklaard, maar toen kwam naar voren dat we besloten de tweede helft van ons leven niet meer samen door te brengen. Dat in combinatie met een hele drukke baan is als een magneet die werkt. Ik heb daarom besloten een pas op de plaats te maken. Dat besluit kwam niet van vandaag op morgen tot stand, daar heb ik bewust over nagedacht en heb ik onlangs gemaakt. En daar heb ik nu vrede mee.'

Ouderschap

Brouns zegt druk bezig te zijn met het opnieuw inrichten van zijn leven. Hij geeft aan weer voldoende energie te hebben, maar dat de situatie thuis hem heeft doen besluiten meer daar te willen zijn. 'Mijn dochter is net 14 geworden en mijn zoon is bijna 11. Ik wil nu werken aan een omgeving waarin het ouderschap een belangrijke rol gaat spelen. Ik heb daarom besloten voor hen meer thuis te willen zijn.'

Alcohol

Zijn eigen partij communiceerde in oktober dat Brouns last had van uitputtingsverschijnselen en alcoholgebruik. Ruim tweeënhalve maand later geeft Brouns aan succesvol behandeld te zijn. 'Ik ben 100 procent beter', vertelt hij. 'Ik ben niet meer arbeidsongeschikt en ik ben uitbehandeld. Of mijn naam is besmeurd? Laat ik het zo zeggen, er zijn altijd mensen die iets ervan vinden en als ze dat willen denken, denken ze dat toch.'

Brouns zegt dat de problemen rondom alcohol een gevolg waren. 'Het is niet zo dat ik al tien jaar structureel te veel drink. Ik dronk wel eens een glas en soms eentje te veel. De laatste periode kwam dat vooral door de opgekropte spanning. De basisproblemen lagen echter dieper. Ik weet niet of ik ooit nog een glas zal drinken of dat ik volledig stop met drinken. Dat ga ik de komende tijd aanzien.'

Nu wil hij er vooral zijn voor zijn twee kinderen, die volgens hem nu alle aandacht nodig hebben in deze situatie. Een terugkeer in de politiek sluit hij niet uit. 'Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. De persoonlijke omstandigheden trokken echter een zware wissel. Als ik dat niet had meegemaakt, dan had dit allemaal niet gespeeld.'

