Column: Doelloos

Een veelgezien kenmerk van mensen die bevangen zijn door razernij is dat ze gejaagd heen en weer gaan lopen, of zelfs bezeten in het rond rennen. Boze autobezitters pakken dan een Duitse snelweg om daar het gaspedaal in te stampen en boeren stappen een dagje op de tractor.

Als je niet meer weet waar je het zoeken moet, is het vooral zaak om in beweging te blijven. Niet dat je dan vindt wat je zoekt, maar de inwendig kokende mens koelt er wel van af. En zo moesten de boeren woensdag weer eens hun boosheid afreageren op die onrechtvaardige politiek, het kutklimaat, de onbetrouwbare overheid en linkse media. Niet dat ze daarmee de politiek of het publiek voor zich wonnen, maar ze lieten andermaal zien dat ze er nog altijd zijn.

Het is bovendien verslavend om met een kudde tractoren de snelweg te verstoppen, en het overige verkeer te hinderen. Boerenmacht. Boerengeilheid ook, want menig boer krijgt een strakke plasser als hij hoog en onaantastbaar op zijn gevaarte ongestraft de omgeving kan intimideren en dan vooral de jonge boeren die we woensdag barstend van het testosteron rond zagen tuffen in onze provincie.

Ze reden van hot naar her, want ook als je alleen maar wat rond wilt karren op die John Deere, ook als je geen doel hebt, moet je toch ergens heen. Een verzamelplaats zoeken is nog het eenvoudigst. Parkeerplaatsen in Niezijl en Vlagtwedde zijn er blijkbaar geschikt voor. En dan krijg je de discussie die je in gezinsverband ook hebt als je de vakantie moet boeken: waar gaan we in godsnaam nu weer naartoe.

Daarom kon het gebeuren dat de Grensgroep naar de Eemshaven reed om daar een beetje te staan toeteren en de Westerkwartiergroep juist naar de grens om daar een blokkade op te werpen. Op de A7 kwamen de twee groepen elkaar tegen. Als dit het toppunt van logistiek benul zou zijn bij de boeren, moet hun bedrijfsvoering toch beter kunnen, zou je denken, maar daar ging het natuurlijk niet om, er moesten vooral snelwegkilometers gemaakt worden. Doelloze rondjes.

Voor komende week hebben een paar boeren trouwens een écht doel bedacht, namelijk een goed doel. Ze gaan, bij wijze van herstelgedragje, ludiek achter de karavaan van Serious Request aankarren. Dat is dat sentimentele stukje radiogebeuren van 3FM, dat met een estafette van Goes naar Groningen enerzijds geld inzamelt voor zielige mensen, daarbij wat zendtijd vult, maar vooral dagenlang de aandacht vestigt op die fantastische dj's van de linkse media. De boeren hebben hier echt een monsterverbond gesloten.

Je gaat je naar aanleiding van de doelloze rondjes afvragen of mensen in het algemeen niet gewoon beter thuis kunnen blijven. Een vraag die weer urgent is, nu uitgerekend in onze provincie de eerste aanzetten worden gedaan van de hyperloop, de menselijke buizenpost. Straks kunnen we bij wijze van proef in een paar seconden van Oost-Meerstad naar West-Meerstad. En gelukkig ook weer terug. De hyperloop nodigt kortom uit tot nog meer onnodige verplaatsing. Over honderd jaar kunnen we wensen ergens te zijn, en hup, we zijn er al. Net als in de parabel van de Japanse steenhouwer willen we natuurlijk meteen weer ergens anders heen, maar ten slotte willen we gewoon naar huis.

Willem van Reijendam