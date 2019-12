De Noord 9 van zaterdag 21 december

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Chris Hof - Veur mekoar

'Veur mekoar' is de titelsong van de actie van RTV Noord waar je in december niet omheen kunt! Van 9 t/m 24 december staat RTV Noord in het teken van goed doen voor elkaar en we roepen iedereen op iets voor een ander te doen. Chris heeft zijn bijdrage geleverd aan de actie door een liedje te schrijven en op te nemen. Hij is geen onbekende in de muziek: jarenlang werkte hij samen met soulzanger Alain Clark, zowel voor als achter de schermen. Hij bracht twee solo-albums uit én hij zong de eindtune van de populaire regiosoap 'Boven Wotter' die van 2007 tot 2009 te zien was bij TV Noord. Chris is geboren en getogen in Hellum, woonde een tijdje in Drenthe en woont nu al weer jaren in Haarlem. Beluister 'Veur mekoar' hier.

2. Swinder & Pé & Rinus - Was t mor weer Kerst

Swinder-voorman Bas Schröder noemt het op Facebook een 'mijlpaal', deze samenwerking met legendes Rooie Rinus en Pé Daalemmer. Swinder en Pé & Rinus komen elkaar deze zomer tegen tijdens opnames voor het Radio Noord-programma 'Twij Deuntjes veur Ain Cent' waar ze allemaal te gast zijn. Later komt het idee voor een kerstlied. 'We waren met de band aan het repeteren en speelden dat nummer van de Travelling Wilburys', vertelt zanger Bas Schröder van Swinder tegen RTV Noord. 'Toen dachten we: als we daar nou een kerstversie van maken, moeten we het ook opnemen met een soort supergroep. Omdat er in Groningen maar twee echte popsterren zijn, kwamen we bij Pé en Rinus uit.' Die samenwerking resulteert in de Groningstalige versie van 'Handle with care' (1988) van de Traveling Wilburys. Bekijk de clip van 'Was t mor weer Kerst' hier.

3. CYNN - Not forever

Achter CYNN gaat Cynthia Weiss schuil. Bijna 10 jaar was ze één van de drie Dudettes. Tegenwoordig vormt ze in haar eentje een hele band. "Ik speel met elektrische gitaar, ik heb een drumpad en een loopstation”, vertelt ze tegen RTV Drenthe. “Ik kan het ter plekke opnemen en afspelen en hou er niet van als ik het allemaal voorprogrammeer en alleen nog maar op play hoef te drukken. Ik vind het echt cool dat ik het zelf inspeel." Laagje voor laagje bouwt CYNN haar nummers live op het podium op. “Soms begin ik met gitaar, met het laagjes opbouwen, en dan komt er nog een gitaarlaagje bij, of een drumlaagje. Zo creëer ik dan een hele song. Daaroverheen ga ik dan zingen. Dus het is echt een bandje in mijn eentje”, lacht ze. Beluister 'Not forever' hier.

4. Swinder - Tot de mörn

Swinder stond al verschillende keren in de Noord 9, oa. met 'Vief veur elf' (#1), 'Twijde Hans' (#1) en 'Vekaanzie' (#1). Met 'Noar Stad' stond de band in 2013 al in de Noord 19, de voorloper van de Noord 9. De meest recente #1-hit stamt uit het voorjaar: 'Elke dag tot de naacht' is eerder dit jaar de eerste single van Swinder in jaren. De band van Bas Schröder en consorten is drie jaar aan het werk geweest voor het nieuwe album 'Nosk' dat in mei is verschenen. 'Het duurde heel erg lang', beaamt Gijs van Veldhuizen (gitaar, toetsen) lachend. 'Maar het gaat om het resultaat en dat is heel erg goed.' In de jaren dat ze werkten aan de opvolger van hun succesvolle debuutalbum uit 2015 kampte de band met een writer's block, was er verdeeldheid over de muzikale richting en braken ze met Excelsior, hun platenlabel. Het nieuwe album Nosk, wat volgens K. ter Laan 'doodstil in de natuur' betekent, is opgenomen onder leiding van singer-songwriter Tim Knol. Gedeeltelijk in zijn studio in Hoorn en gedeeltelijk in Groningen. Bekijk de clip van Swinders nieuwste hit 'Tot de mörn' hier.

5. Blanks - Everything's changing

Achter de naam Blanks gaat Simon de Wit uit Harkstede schuil. Hij heeft al jaren een eigen YouTube-kanaal waar hij aan de lopende band filmpjes plaatst. Ook maakt hij muziek, zowel eigen liedjes als covers. Bij het schrijven en maken van zijn muziek vraagt hij vaak zijn volgers op sociale media om hulp. Hij ging al rond op internet met een cover van rapper Drake en deejay Armin van Buuren. Nu heeft Simon onder de naam Blanks alweer een hit te pakken in de Noord 9. Na een #1-notering voor 'Don 't stop' volgen 'Wave' en 'Higher' en 'Bittersweet'. Blanks schreef in oktober samen met 3FM-luisteraars een moderne variant op de protestsong, naar aanleiding van de demonstraties van de boeren, de bouw en de docenten. Daar kwamen zoveel goede reacties op binnen dat 3FM-DJ Sander Hoogendoorn aan Blanks vroeg of 3FM het nummer ook mocht in inzetten als themalied voor decemberactie 'The Lifeline' van 3FM. Beluister hier hoe Blanks 'Everything's changing' live speelt bij NPO 3FM .

6. Krzysztof Groen - Op riddel

In september is het nummer in première gegaan op Radio Noord in Café Martini. En nu heeft Krzysztof Groen zijn eerste notering in de Noord 9 te pakken! Krzysztof heeft Poolse roots en woont sinds zijn vierde in Veendam. Hij is sinds zijn tienerjaren verslingerd aan muziek: eerst alleen Engelstalig, vooral country. In 2013 en 2015 brengt hij Engelstalige cd's uit. Daarna inspireert Edwin Jongedijk hem om ook in het Gronings te gaan zingen. Dat resulteert in het album 'Noar de volgende ronde' (2017). Voor zijn teksten werkt Krzysztof vaak samen met Henk Puister. 'Op riddel' is geschreven door diezelfde Henk Puister en Fries Wolma samen. Beluister 'Op riddel' hier.

7. Jan Henk de Groot - Zin aan

Jan Henk is al vaak in de Noord 9 te vinden. Met zijn muzikale broeders Alex Vissering en Edwin Jongedijk als 'De Troebadoers', maar ook solo. Zo heeft hij #1-hits met 'Vuurtje kieken' (2017) en 'Bonney' (2017). En met 'Mamme van Michel' staat hij al jaren in de Top 10 van Alle 50 Goud. Deze herfst is De Groots derde streektalbum verschenen, getiteld 'De wolf is trug'. Bij zijn vorige platen hield hij zelf de regie. Bij dit album zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen: samen met de Groot is hij verantwoordelijk voor de sound van 'De wolf is trug'. Tegen RTV Noord zei Jan Henk: 'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.' Beluister 'Zin aan' hier.

8. Blanks - Bitter sweet

9. Robert Jay Band - Red bullet

Voor de Robert Jay Band gaat een wens in vervulling: het is halverwege de jaren '90 en Frits Spits gaat het nummer 'Red bullet' draaien in zijn legendarische Radio 3-programma 'De Avondspits'. Het nummer wordt een bescheiden hit en de band gaat op tournee door Nederland. Na 'Red bullet' komt er geen opvolger en de band valt niet lang daarna uit elkaar. Bijna twintig jaar later pakt Robert Jay -hij woont inmiddels in Wnschoten- de draad weer op. Met een nieuwe zanger als frontman van de band, Tollak Ollestad. Bekijk de video van 'Red bullet' hier.