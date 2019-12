Hoe 'balletdanser' De Leeuw met weergaloze hakbal de wereld over ging

Michael de Leeuw is in extase nadat zijn miraculeuze hakbal tegen NEC zorgt voor de 4-0. (Foto: JKBeeld)

'Magnasco vrij, goede opening dus. En De Leeuw, oh-ho! Mag dat nog een keertje in de herhaling komen? Want wat hij doet is schitterend. De Leeuw kiest positie, krijgt de bal en dan…Zo ja.'

Door Machiel Akkerman

De commentator van dienst in de Euroborg, Theo Reitsma, heeft meteen door dat Michael de Leeuw een wondergoal scoort in het duel tegen NEC op 22 december 2013. Op de kop af zes jaar geleden. Een reconstructie van één van de mooiste goals die ooit door een FC Groningen-speler in het groen-witte shirt gescoord is.

Prima wedstrijd

Op een regenachtige zondag in Groningen speelt de ploeg van trainer Erwin van de Looi een prima competitiewedstrijd. Tegenstander NEC is bij rust al op een 3-0 achterstand gezet door goals van Michael de Leeuw, Filip Kostic en een eigen doelpunt van Rens van Eijden. En dan moet het absolute hoogtepunt nog komen.

Bijzondere middag

'Het was sowieso een bijzondere middag', aldus hoofdrolspeler Michael de Leeuw. 'Drie dagen eerder hadden we op eigen veld nog met 0-1 verloren van NEC in de beker en dus waren we op zoek naar revanche.'

'Verder weet ik nog dat voorafgaand aan de wedstrijd een schitterend eerbetoon aan Martin Koeman plaatsvond. Hij was de woensdag voor het duel op 75-jarige leeftijd overleden. Het kippenvel stond hierdoor al op mijn armen, nog voordat de wedstrijd begon.'

Doorklappen

De spits zit na de eerste helft, met dus die 3-0 ruststand, heerlijk in de kleedkamer. 'Ik weet nog goed dat we toen tegen elkaar zeiden: 'en nu doorklappen'. Als we de 4-0 maken, dan is het helemaal gespeeld en zijn ze mentaal volledig geknakt. Dat de 'beslissende' treffer vervolgens zo zou uitpakken, daar had ik zelf natuurlijk ook niet op gerekend.'

FC Groningen speelt de tweede helft ook nog eens richting de eigen fanatieke aanhang die vier minuten na rust de ogen moet uitwrijven om te bevatten dat wat ze net gezien hebben écht werkelijkheid is geworden.

De stadionklok in de Euroborg geeft 15.34 uur aan als Tjaronn Chery back Stefano Magnasco aanspeelt op de rechterkant, halverwege de helft van NEC. De Chileen slingert de bal voor, die vervolgens ter hoogte van de penaltystip richting het lichaam van De Leeuw draait. Op dat moment neemt zijn instinct het over.

Hakken op doel

'Alles gaat dan in een fractie van een seconde', herinnert de huidige aanvoerder van FC Emmen zich. 'Ik kreeg die bal een beetje achter me en bedacht meteen dat ik 'm alleen maar naar het doel kon hakken om nog gevaarlijk te worden. Als spits denk je er alleen maar aan hoe je die bal toch nog tussen de palen kunt krijgen.'

'In dit geval dus ook. Je raakt die bal, voelt meteen dat je hem de juiste snelheid mee geeft en ook nog het goede effect. Alles lukt daar op dat moment. Natuurlijk kan ik, als ik het nu terug zie, er enorm van genieten.'

Nuchterheid zelve

Als toeschouwer verwacht je misschien nog een spectaculairder verhaal, een mystieke verhandeling over het samenkomen van jarenlange training en talent, maar De Leeuw is er de speler niet naar om het nog mooier te maken dan het toch al is. Hij spreekt er zelfs behoorlijk nuchter over, terwijl iedere willekeurige voetballiefhebber na deze actie in vuur en vlam staat.

'Ik vind mijn goal tegen De Graafschap namens FC Groningen - een fraaie chip over de keeper - zelfs nog mooier, haha! De hakbal tegen NEC staat op nummer twee in mijn eigen mooiste doelpuntenlijstje. Op nummer drie een omhaal namens BV Veendam tegen Go Ahead Eagles.'

Ballet pirouette

Toch kan de aanvaller er niet omheen dat hij aan zijn ballet-achtige pirouette tegen NEC tot op de dag van vandaag nog het meest herinnerd wordt.

'Jij bent van die onwaarschijnlijke hakbal. Dat hoor ik nog regelmatig', zegt De Leeuw lachend. 'Het is ontegenzeggelijk een mooi moment in mijn carrière. Het blijft je bij. In die zin kwam wel alles samen. Ik wist meteen hoe ik positie moest kiezen en welke loopactie ik daar voor moest maken. En dan doe je nogmaals het meest logische wat in je opkomt. Voor een spits is dat ervoor zorgen dat je die bal richting het vijandelijke doel krijgt.'

Eregalerij

FC Groningen won het duel tegen de Nijmegenaren uiteindelijk met 5-2. De Leeuw maakte die wedstrijd in totaal drie goals. Maar met deze treffer staat hij voor altijd in de eregalerij van de mooiste doelpunten ooit gemaakt door FC Groningen. De supporters van de Groningers zullen ongetwijfeld hopen dat De Leeuw het vanmiddag namens FC Emmen niet nog een keer dunnetjes overdoet.

Omdat de hakbal zo mooi was, kunnen echte liefhebbers hieronder nog een keer hun hart ophalen met de treffer die de voetbalwereld versteld deed staan.