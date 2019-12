Bauke Mollema: 'Ik voel me zeker nog met Groningen verbonden'

Wielrenner Bauke Mollema woont tegenwoordig in Monaco, rijdt wedstrijden over de hele wereld en zijn kinderen spreken drie talen. Toch blijft onze provincie trekken. 'Het is waar ik vandaan kom en waar mijn roots liggen. Ik voel me zeker nog met Groningen verbonden.'

'Ik ben ook nog wel een paar keer per jaar in Groningen. Ik heb er veel vrienden en kennissen wonen. Het is altijd fijn als ik even terug ben. Rond kerst ben ik ook een weekje in het Noorden, bij de familie.'

Gronings Sporter van het Jaar

Begin deze maand was Mollema – opgegroeid in Zuidhorn – nog even terug in Stad, waar hij de titel Sporter van het Jaar van Groningen in ontvangst nam. 'Dat was leuk.'

Ondanks zijn warme gevoelens is het niet zo dat Mollema Groningen mist, als hij hier niet is. 'Dat gaat ook wel weer ver. Maar als ik er ben, voel ik me meteen weer thuis. En dan denk ik ook terug aan de mooie tijd die ik in Groningen gehad heb. Maar ik heb het nu ook prima. Het was een heel ander deel van mijn leven. Wie weet gaan we in de toekomst nog eens terug.'

Italië

Afgelopen seizoen was voor Mollema een van de beste uit zijn profloopbaan, die in 2008 begon. Hij won in Italië de Ronde van Lombardije, een van de vijf klassieke monumenten die het wielrennen telt. Daarnaast werd hij vijfde in de Giro d'Italia en won hij als lid van het Nederlands team goud bij het EK en WK op het nieuwe onderdeel gemengde ploegenachtervolging.

Er kan in Italië na elke bocht een auto op het parkoers staan, dat maak je er ook wel eens mee Bauke Mollema - wielrenner

Italië ligt hem, zegt Mollema vanaf Sicilië. 'De laatste jaren zeker! Het jaar ervoor won ik ook twee koersen, beiden in Italië. In 2017 was ik zevende in de Giro... Elk land heeft z'n mooie en z'n minder mooie dingen. Maar ik koers graag in Italië. Het is soms wat chaotischer en wat minder voorspelbaar allemaal. Er kan bij wijze van spreken na elke bocht een auto op het parkoers staan, dat maak je er ook wel eens mee. Er zijn mooie landschappen, mooie bergen sowieso. Je moet vaak wel echt attent zijn in de Italiaanse koersen.'



Bauke Mollema wint de Ronde van Lombardije (Foto: Orange Pictures)



Eten

Ook het eten in Italië is een pluspunt. In de grote rondes – Giro, Tour, Vuelta – hebben bijna alle ploegen een eigen kok mee, in andere wedstrijden niet altijd. Daar zijn de renners aangewezen op de keuken van het hotel.

'In de Italiaanse klassiekers in oktober hadden we bijvoorbeeld ook geen kok mee. Dan is het niveau van het eten wel beduidend hoger dan in Frankrijk. Als je daar geen kok mee hebt in de kleinere wedstrijden in het voorjaar, is het soms wel een beetje behelpen. Voeding is tegenwoordig heel belangrijk in het wielrennen. Sowieso in de topsport. Niet alleen gezonde voeding, maar graag ook met een beetje smaak. Dat is in ieder geval in Italië wel goed geregeld.'

Sicilië

Voor Mollema is de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer een aantal weken in volle gang. In december was hij bijna twee weken met zijn ploeg Trek-Segafredo op trainingskamp in Sicilië.

'Goed weer, prima wegen. Niet extreem veel bergop hier', vertelt hij telefonisch vanaf het Italiaanse eiland. 'Een paar goede beklimmingen van een kwartier, twintig minuten. En ook best rustig met verkeer. Het is wel relaxed hier, maar na elf dagen wil je ook wel weer naar huis.'



Reizen en veel van huis zijn hoort er bij, maar dat is wel een van de nadelen van dit vak Bauke Mollema - wielrenner

Reizen

Afgelopen seizoen koerste Mollema niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Arabische Emiraten, Canada en Japan. 'Reizen en veel van huis zijn hoort er bij, maar dat is soms wel een van de nadelen van dit vak. Zeker als je kinderen hebt.'

'Reizen op zichzelf is niet echt ontzettend leuk. Zeker de lange reizen niet. Maar ik probeer te relaxen en er toch maar het beste van te maken. Zodat je in elk geval fris op de bestemming komt.'

Als het even kan, kijkt Mollema ook graag om zich heen als hij op pad is. 'Soms heb je daar wel een beetje tijd voor. Meer in de wat relaxtere wedstrijden, zoals Quebec of Montreal (waar in september twee eendagskoersen verreden worden - red.). Dan kan je de stad eens wat beter bekijken. Of zoals in de Japan Cup, aan het einde van het seizoen.'

'Maar in Europa heb je heel veel inmiddels ook wel gezien, die wedstrijden heb je al eerder gereden. Natuurlijk zie je het soms als je door een mooi berglandschap of langs een rotspartij rijdt. Dat is ook mooi. Maar als je volle bak in koers zit, dan gaat het wel aan je voorbij.'

Vakantie

Toen het seizoen voor Mollema er eind oktober op zat, raakte hij de fiets ruim drie weken niet aan. 'Ik ben lekker met de familie samen geweest. Een tijdje niet in de focus gaan, dat is wel even lekker.'

Samen met zijn vriendin en hun drie kinderen vierde Mollema een weekje vakantie in Portugal. 'Vanwege de schoolvakanties hadden we niet zo veel tijd. Als je zo kort de tijd hebt, is het ook niet ideaal om ver te reizen. Met de jetlag en zo. Dit was prima. Lekker in een andere omgeving, even niet koken, weinig dingen aan je hoofd, de kinderen die vermaakt worden.'



Mijn kinderen spreken straks drie talen redelijk goed Bauke Mollema - wielrenner

Franse school

Mollema groeide op in Zuidhorn en ging in Stad naar de middelbare school, de jeugd van zijn kinderen ziet er heel anders uit. Zijn twee oudste kinderen zijn geboren in Leeuwarden, waar het gezin een tijdje woonde, de jongste in Monaco.

'De oudsten gaan al een paar jaar naar een Franse school. Ze spreken dus ook Frans. Dat is best wel gek. Maar ook een mooi pluspunt dat we er in elk geval nog een paar jaar wonen. Dan spreken ze eigenlijk drie talen redelijk goed.'

Want ze krijgen ook Engelse les op school. 'Twee keer in de week. In elk geval meer dan wij vroeger op de basisschool kregen. Op straat hoor je ook wel Engels. Maar Frans is de voertaal, er zijn genoeg mensen die geen Engels praten.'

Onderling praten ze gewoon Nederlands in het gezin. 'In het begin nog wel eens Frans, om het ze wat extra te leren. Met Franse boekjes, of zo.'

Talen

Zelf kan Mollema zich na jaren in het profpeloton inmiddels ook prima uiten in meerdere talen.

'Mijn Frans was altijd al wel redelijk goed. Italiaans kan ik ook aardig begrijpen, ik heb veel Italianen in de ploeg gehad de laatste jaren. Die hoor je dan een beetje met elkaar babbelen. Dan vang je weer eens wat nieuwe woordjes op. Maar echt spreken doe ik het niet.'

Mollema kan zich daarnaast goed redden in het Spaans en Engels. Hij had een aantal jaren een appartement in Spanje, in de ploeg is Engels de voertaal.



Rondje Lauwersmeer favoriet Als Mollema terug is in het Noorden, is dat meestal bij de familie in Leeuwarden. En als het even kan stapt hij dan natuurlijk op de fiets voor een trainingsrondje. 'Dan is het toch wat meer Friesland wat ik dan zie. Maar ik doe soms ook nog wel een rondje richting Groningen. Of ik spreek met iemand af in Zuidhorn, waar ik dan even langs fiets. Maar echt verder dan de stad kom ik niet.' Een rondje Lauwersmeer blijft favoriet voor Mollema. 'Dat doe ik nog wel regelmatig, ik heb dat altijd een mooi rondje gevonden. Zowel vanuit Groningen als Leeuwarden is dat prima te doen.'

Nibali

Mollema rijdt komend jaar samen met Vincenzo Nibali in de ploeg. De Italiaan is een van de succesvolste coureurs van de laatste jaren: winnaar van de drie grote rondes Giro, Tour en Vuelta, maar ook van de klassiekers Milaan-Sanremo en Ronde van Lombardije.

Eerder reed Mollema ook al een jaar samen met de Spanjaard Alberto Contador, die ook de drie grote rondes won. 'Dat is wel speciaal. Het zijn echt wereldtoppers die niet alleen veel gewonnen hebben, maar het zijn ook interessante personen. Mooi om te kijken wat voor renners en mensen het zijn. Je leert ze natuurlijk veel beter kennen als je met ze in de ploeg rijdt.'

Tijdens het trainingskamp op Sicilië was Nibali bij de fans de populairste renner van de ploeg. Niet zo gek, want hij komt van het eiland.

'Hij wordt wel veel aangesproken op de fiets, of er zijn mensen die met hem op de foto willen bij het hotel. We zaten ergens koffie te drinken en de wereldkampioen (ploeggenoot Mads Pedersen – red.) zat er in zijn regenboogtruitje. Maar er kwam iemand langs en die vroeg alleen maar waar Nibali was. Maar die was er toen niet bij.'

'Nibali spreekt een beetje Engels, dat is ook al fijn. Dat is niet bij alle Italianen het geval. Ik ben er wel benieuwd naar hoe die samenwerking komend jaar wordt.'

Bauke Mollema Tocht Sinds een aantal jaren heeft Mollema zijn eigen toertocht: de Bauke Mollema Tocht. Afgelopen jaar voerden de routes voor een deel door het aardbevingsgebied. Belangrijk, vindt Mollema. Actievoerders hangen spandoeken op tijdens de Bauke Mollema Tocht (Foto: ANP)

'Ik zie het nieuws over aardbevingen regelmatig langskomen, ik lees het Dagblad nog wel veel voor het Groningse nieuws. De laatste jaren kon je er in elk geval niet omheen. De verhalen van de mensen die je hoort, dat raakt je ook wel. Mensen die echt problemen hebben gehad daardoor, of nog hebben. Dat is toch wel bizar. We kregen er van deelnemers veel goede reacties op, dat we ook die kant van de provincie een keer lieten zien.'

Druk programma

Na een succesvol 2019 heeft Mollema de blik gericht op het nieuwe seizoen. Voor hem begint dat medio februari met de Ronde van de Algarve in Portugal. Mollema heeft een druk programma voor de boeg.

In april wil hij goed voor de dag komen in de drie klassiekers die hem liggen: Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. 'Afgelopen jaar gingen de klassiekers supergoed, daar wil ik me meer op gaan richten. Zeker tot en met Luik wil ik mijn voorjaar daar echt op afstemmen.'

De Olympische Spelen zijn een belangrijk doel komend jaar Bauke Mollema - wielrenner

De winst in de Ronde van Lombardije heeft hem de ogen geopend. 'Dat geeft vertrouwen voor volgend jaar. Maar ook dat ik in de andere eendaagse koersen zo goed voor de dag kwam.'

'Bij het WK en de Olympische Spelen wil ik ook goed voor de dag komen. Zeker de Spelen zijn een belangrijk doel komend jaar. Maar ook het EK en het WK zijn op zware parkoersen. Daar ben ik wel blij mee. Die zou ik allemaal wel willen rijden.'

De Giro slaat hij komend jaar over, wel rijdt Mollema de Tour en de Vuelta. 'De Tour voor het klassement, de Vuelta in principe niet. Daar wil ik meer ontspannen koersen, gaan voor een dagzege en zien wat er verder mogelijk is.'

Minder dan een week na de slotrit van de Tour de France op de Champs-Élysées in Parijs, staat in Japan de Olympische wegwedstrijd op het programma. Mollema is niet bang voor de korte voorbereidingstijd die daardoor overblijft.

'Dat geldt voor de meeste renners. Al zullen enkelen misschien een andere voorbereiding kiezen. We zullen na de Tour zo snel mogelijk richting Tokio gaan. Dan heb je nog een dag of vier om een beetje aan de jetlag te wennen. Het is niet anders, maar ik heb er op zich geen schrik voor.'



Mollema in de Profronde van Surhuisterveen (Foto: Orange Pictures)



Japan

Na zijn winst in Lombardije reisde Mollema meteen door naar Japan, waar hij ook de Japan Cup op zijn naam schreef. Een rondje over het Olympische parkoers schoot erbij in.

'Dat kon helaas niet, omdat er een week eerder net een tyfoon geweest was. Wegen waren deels weggevaagd of afgesloten. We hadden wel een deel kunnen zien, maar dat was nogal een gedoe om dan dertig kilometer te bekijken. Ik krijg als het goed is nog wel wat video's opgestuurd en als we daar zijn kunnen we het parkoers ook nog wel bekijken. Het is aardig in de buurt van het hotel, heb ik begrepen. Als ik geselecteerd word tenminste...'

