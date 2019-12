IJshockeyclub GIJS viert vijftigjarig jubileum

Op de eerste verdieping van Kardinge is een tentoonstelling te zien over 50 jaar GIJS (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Jan Kerkhof (rechts) presenteert zijn boek over GIJS; in rode trui voorzitter Jacob van Gelder (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Oud-spelers, fans en overige belangstellenden werden in de armen gesloten door de enthousiaste voorzitter. Spreekstalmeester van dienst Piet van Dijken haalde onder andere oud-coach Rob van Aarem naar het podium en besprak met hem het wel en wee van de club. Ook de huidige Hongaarse trainer van het eerste team, Csaba Kercso-Magos, mocht zijn woordje doen.

Boeken

Jan Kerkhof schreef twee boeken over de geschiedenis van GIJS. Het eerste boek liep van 1969 tot 2009 en nu presenteerde hij zijn tweede epistel over de laatste tien jaar. 'Dit is wel mijn laatste boek,' glimlacht de clubhistoricus die ontelbare uren monnikenwerk in de nieuwe productie heeft zitten.

Zeventiger jaren

'Zelf vond ik de mooiste tijd bij GIJS de zeventiger jaren, toen het allemaal begon. Het sloeg zo enorm aan in Groningen. Binnen de kortste keren waren er in het ijsstadion in het Stadspark 1200 mensen te vinden die een thuiswedstrijd bezochten. De passie spatte er vanaf. Ik zat toen zelf op de middelbare school. Het ijshockey-virus ben ik sindsdien nooit meer kwijtgeraakt.'

Kampioenschap 1986

Het hoogtepunt uit de clubgeschiedenis was ongetwijfeld het landskampioenschap van 1986. Aanvoerder en topspeler van de Groningers was destijds Johan Toren. 'Het geheim van ons team was de saamhorigheid,' aldus de all-time topscorer van GIJS.

Winst in het hol van de leeuw

'En dat we toen ook nog in het hol van de leeuw, bij Heerenveen Flyers, het kampioenschap beslisten was de kers op de taart. Er kwam toen zoveel emotie los bij het Groninger-publiek, bij ons. Een dag om nooit te vergeten.'

Groningen nieuw Mekka voor ijshockey?

Van Gelder geniet zichtbaar, maar kijkt ook alweer naar de toekomst. 'Kardinge loopt op zijn laatste benen. Ik wil dat Groningen met een nieuwe hal het Mekka wordt voor shorttrack en ijshockey.'

Kardinge trainingshal

De ambitieuze voorzitter probeert alles en iedereen te enthousiasmeren voor dit idee. Toren is het ermee eens want Kardinge is het net niet. 'Het is een mooie trainingshal, maar niet echt geschikt voor wedstrijden. Er zijn geen tribunes om de ijspiste heen. Een nieuwe hal zou een uitkomst zijn.'

