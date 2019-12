Live: driepunters Hammink zetten Donar op het goede spoor

Donar komt vanavond voor het laatst in actie in het kalenderjaar 2019. In MartiniPlaza komt Aris Leeuwarden op bezoek. De tip-off is om 19.30 uur.

De ploeg van coach Erik Braal is de laatste drie duels ongeslagen. In de competitie werden BAL (89-52) en Den Helder Suns (70-88) ruim verslagen. In het bekertoernooi moest het arme BVH Hoofddorp eraan geloven. Donar kende geen genade en won met 27-103.

Donar tweede

De Groningers staan op de tweede plaats in de competitie met achttien punten uit twaalf duels. Het gat met koploper Landstede is vier punten. Aris is bezig met een moeizaam seizoen, mede door een waslijst aan blessures.

Voorlaatste

De Friezen wonnen tot nu toe slechts twee keer in Dutch Basketball League en staan voorlaatste met vier punten uit veertien duels. Beide ploegen stonden op 26 oktober jongstleden ook al tegenover elkaar. Toen won Donar in Sportcentrum Kalverdijkje met 70-103.

Livestream

Gaat Donar met een goed gevoel de kerstdagen in of zorgt Aris in een goed gevuld MartiniPlaza voor een grote stunt? Het duel is te volgen via onderstaande livestream. Het commentaar komt van Karel-Jan Buurke en analist Anjo Mekel.