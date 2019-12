Straatverlichting in Leens laat het afweten: inwoners in het donker

De uitdrukking 'de donkere dagen voor Kerst' is voor inwoners van Leens wel heel erg van toepassing. In een deel van het dorp laat de straatverlichting het op willekeurige momenten volledig afweten.

Onder meer aan de Van der Munniklaan, Achtervalge, Van Starkenborghstraat, Proosdij, Het Kerspel en de Hoofdstraat is het goed uitkijken zodra het donker wordt. Een bewoner van eerstgenoemde straat laat weten dat de defecte straatverlichting geen incident is.

'Vandaag gingen de lichten niet eens aan, maar gisteravond viel de straatverlichting ook al plotsklaps uit en dat gebeurde eerder deze week ook al. Ergens zit er een beste storing en dat is verrekte vervelend.'

Aandacht

Of het hele dorp last heeft van de haperende straatverlichting is niet bekend, maar inmiddels is het mankement ook bij Enexis bekend, zo laat de netbeheerder desgevraagd weten.

'De storing in de straatverlichting is ons bekend, maar als het meteen was opgelost door één knopje om te draaien, hadden we dat natuurlijk al gedaan. De situatie heeft onze aandacht en we hopen alle problemen snel weer te verhelpen', aldus Enexis.