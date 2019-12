Matig Donar sluit 2019 af met zwaarbevochten zege tegen Aris

Donar gaat het kerstreces in met een overwinning, maar daar was zaterdagavond ook alles mee gezegd.

Aris Leeuwarden werd in MartiniPlaza na een chaotisch duel met grote moeite verslagen: 73-63. Hierdoor blijven de Groningers tweede op de ranglijst, achter lijstaanvoerder Landstede Zwolle. De ploeg van coach Erik Braal pakte twintig punten uit dertien tot nu toe gespeelde duels in de Dutch Basketball league.

Blessures

Jason Dourisseau en Donte Thomas kwamen allebei niet in actie bij Donar vanwege blessureleed. Het ging niet zonder slag of stoot want bij rust was het verschil slechts drie punten: 37-34.

Goede start

Donar ging goed van start en plaatste bij een 10-10 tussenstand een run van tien onbeantwoorde punten. Voor een team met minder veerkracht was dit meteen de beslissing geweest, maar Aris knokte zich terug.

Verschil verkleind

Zo eindigde het eerste kwart in 20-14 en gingen de Friezen goed verder. Het verschil werd steeds kleiner. Via 22-12 en 33-30 bleef Aris in de wedstrijd. Na twintig minuten wedstrijd was het 37-34.

Onverdroten verder

Na de rust ging Aris onverdroten verder met vrijuit spelen en vielen de schoten totaal niet meer bij de thuisploeg. Bij een 45-47 stand in het voordeel van Aris kreeg Andrew Smith een diskwalificerende fout na een op het eerste gezicht ongelukkige overtreding. 49-51 was de tussenstand na dertig minuten basketbal.

Dunk Koenis

In het laatste kwart sloeg opnieuw de vlam in de pan. Een dunk van Thomas Koenis zette Donar weer op het goede spoor. En toen Shane Hammink daar twee driepunters op liet volgen waren de Groningers weer terug in de wedstrijd met een voorsprong die ze daarna niet meer uit handen gaven.

Topscorers

Topscorer aan de kant van Donar was Matt Williams Jr. met achttien punten, Shane Hammink was goed voor vijftien punten. De Groningers hervatten het seizoen na de feestdagen met een thuiswedstrijd op zaterdag 4 januari tegen BAL.

Lees ook:

- Jeugdig Donar wint met monsterscore en bekert verder