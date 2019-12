Warming-up: FC Groningen - FC Emmen

Afgelopen donderdag wist FC Groningen wederom niet tot scoren te komen tegen FC Utrecht. Een terugkerend probleem voor het team van trainer Danny Buijs. Als er nou voldoende gecreëerd werd door de Trots van het Noorden, zou dat probleem vanzelf opgelost worden.

De bal moet er dan toch een keer in, zou je zeggen. Maar daar ligt nou net de crux. Het team krijgt te weinig mogelijkheden tijdens wedstrijden. Slechts één of twee 'grotere' kansen per duel zijn op dit moment niet voldoende voor de spelers voorin.

Voorafgaand aan de wedstrijd zullen supporters van FC Groningen die in het afgelopen jaar zijn overleden geëerd worden met een applausminuut. Het thuisduel tegen FC Emmen wordt daarmee omgedoopt tot een zogeheten 'in memoriam'-wedstrijd.

De vorm: FC Groningen

Er is FC Groningen alles aan gelegen om deze laatste wedstrijd voor de winterstop te winnen. De laatste overwinning dateert alweer van begin november. Toch staat Groningen nog altijd op de tiende plaats in de eredivisie. En die tiende plek is te laag als FC Groningen aan het eind van het seizoen play-offs voor Europees voetbal wil spelen. Mocht er vanmiddag gewonnen worden, dan heeft Groningen 25 punten in de winter. Precies tien meer dan vorig seizoen.

De vorm: FC Emmen

Emmen is in uitwedstrijden geen schim van het team dat zich op de Oude Meerdijk laat zien. Het team van Dick Lukkien pakte slechts één puntje in uitwedstrijden.

Bij Emmen spelen nog altijd een hoop Groningers, waaronder oud-topschutter van de FC, Michael de Leeuw. Vorige week was hij nog één van de doelpuntenmakers in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Sparta. Alweer zijn zesde doelpunt dit seizoen voor de buren uit Drenthe. Toch het dubbele van wat FC Groningen-spits Kaj Sierhuis tot dusver produceerde.

Mocht Emmen vanmiddag winnen, dan is het verschil tussen Groningen en Emmen nog maar een puntje op de ranglijst.

Waar moeten we op letten?

Het is eigenlijk meer hopen, maar een leuke wedstrijd van FC Groningen zou toch wel een keer leuk zijn. De eerste seizoenshelft heeft het team van Danny Buijs de supporters slechts mondjesmaat doen veren van hun stoeltje.

Tegen FC Utrecht was Mo El Hankouri de gevaarlijkste man van FC Groningen. Hij kwam een aantal keren goed door, had een paar goede acties, maar zijn voorzetten werden niet beloond met een doelpunt. Dat is iets waar vooral Sierhuis en Asoro toch beter op moeten anticiperen.

Historie

Dit is pas de tweede Eredivisie-ontmoeting van beide ploegen in Groningen. De vorige zal iedereen met een Groningen-hart tegen wil en dank nog goed voor de geest kunnen halen. Mimoun Mahi leek vlak voor tijd matchwinner te worden, maar twee doelpunten van Nicklas Pedersen verstoorden dat feestje.

FC Groningen Live

FC Groningen - FC Emmen begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur. Edwin Pasveer presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson is waarschijnlijk niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Matusiwa, Lundqvist, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Asoro.