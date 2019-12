Braal: 'De fouten die we krijgen, zijn beneden onze stand'

Donar-coach Erik Braal had gezien dat zijn ploeg zich mee liet slepen in de emotie toen het minder goed liep tegen Aris. 'We waren gefrustreerd en zijn daar verkeerd mee omgegaan.'

'We zijn veel bezig om onze emoties onder controle te krijgen, dit was in ieder geval een fantatische les. Grote onzin dat dit ons overkomt.' In een rommelige wedstrijd trok Donar uiteindelijk toch aan het langste eind met 73-63.

Aanvallend te zwak

'Ik ben positief over het eerste kwart en onze slotfase,' legt Braal uit. 'In het tweede en derde kwart waren we aanvallend zwak. We maakten de verdedigende stops, maar kwamen vervolgens niet tot scoren. Efficiënter spelen in de aanval, dat is het devies.'

Korte evaluatie

Vervolgens evalueerde Braal kort de eerste seizoenshelft. 'We hebben tot nu toe wisselend gespeeld, maar zijn denk ik op de goede weg. Ook kunnen we nog veel beter.'

Diskwalificerende fout Smith

Het was niet de wedstrijd van Andrew Smith. De Amerikaan werd in het derde kwart met een diskwalificerende fout naar de kant gestuurd. 'Er was al voor een fout gefloten en ik ging door.'

Bal afpakken

'Ik wou de bal van mijn tegenstander afpakken en hem zeker niet tegen de grond duwen. Op de beelden zag het er niet goed uit, maar het was zeker niet mijn intentie om hem naar de vloer te duwen.'

Moeilijke wedstrijd

'Het spijt me dat ik niet meer terug kon komen om de fans goed basketbal te laten zien. Het was een moeilijke wedstrijd voor ons, we kwamen niet in ons ritme. Begonnen wel met goede energie, maar het was niet goed genoeg,' besluit Smith.

