Gratis schoenen voor Groninger thuis- en daklozen: 'Geweldige actie'

Tientallen thuis- en daklozen stonden zaterdagavond in de rij voor schoenenzaak Happy Walker in Stad. Voor het derde jaar op een rij zamelde de winkel nieuwe en tweedehands schoenen in om vlak voor kerst uit te delen.

'Ik ben even aan het kijken of ik leuke schoenen kan vinden', zegt een van de daklozen in de schoenwinkel. 'Ik heb in ieder geval een paar gymschoenen gescoord. Daar ben ik heel blij mee.' Winkeleigenaar Chris Prenger staat bij de ingang van zijn zaak om zijn klanten één voor één binnen te laten.



'Het deed ons wat'

'Ik heb een paar jaar geleden een dakloze straatkrantverkoopster eens een paar schoenen gegeven. Ik kreeg een knuffel van haar en ik zag wat het met mij deed en wat het met haar deed. Daar is het initiatief eigenlijk ontstaan', legt Prenger het begin van zijn schoenenactie uit. 'We zamelen schoenen in die mensen in de kast hebben staan en niet gebruiken.'

Drukte voor de winkel (Foto: René Walhout/RTV Noord)



'Bij de stad horen daklozen'

'Ik heb een paar leren schoenen met voering gevonden', vertelt een van de dakloze klanten. 'Ik slaap in een caravan, een huis heb ik niet. Ik vind het een sympathieke actie. Ik woon nog niet zo lang in Groningen maar het valt me wel op dat hier een sociale geest heerst. Dat vind ik positief.'

'Vorig jaar waren rond de vijfhonderd paar schoenen ingezameld voor de actie en dat vonden we al heel wat', vertelt de schoenverkoper. 'Ik denk dat we nu rond de twaalfhonderd paar zitten.'

Ondertussen past een van de klanten een paar wandelschoenen. 'Ik vind het een geweldige actie', zegt hij. 'Ze doen het ook jaarlijks, het is geen spontane ingeving. Deze mensen hebben blijkbaar een hart voor de stad en bij de stad horen daklozen.'



86 thuis- en daklozen

Uiteindelijk hebben 86 thuis- en daklozen een paar schoenen meegekregen. De schoenen die zijn overgebleven gaan naar het Leger des Heils in Groningen.