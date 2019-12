Vloot reddingsboten opnieuw opgehouden bij een sluis (update)

De vloot ligt opnieuw vast in een sluis (Foto: Serious Rescue)

De vloot reddingsboten die meedoet aan de actie Serious Rescue is opnieuw gestrand voor een sluis. Dit keer ter hoogte van Scheemda. Na ongeveer een uur kon de tocht voortgezet worden.

'We kunnen weer verder', zegt Sander Zeilstra van Serious Rescue. 'De sluis sloeg in storing, toen een deel van de vloot er doorheen was.'

Niet voor het eerst

Zaterdag lag de vloot van 35 boten al een tijdje stil voor een sluis in de buurt van Veendam. Met een uur oponthoud ging het alsnog verder.

'Dit is een bijzondere gewaarwording. Twee sluizen in storing, dat maak je nooit mee. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we de rest van de route zonder problemen kunnen voortzetten.'

Route

De vloot vertrok zaterdagochtend vanuit Veendam richting Winschoten, via het Zuidlaardermeer, Waterhuizen en Zuidbroek. Nu gaat de tocht op weg naar Appingedam en maandag is de aankomst in Stad gepland. Het ondersteunt de 3FM-actie Serious Request.

Dit bericht is aangepast nadat de storing is verholpen

