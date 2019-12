Omwonenden schrikken van komst hyperloop: 'Door de strot geduwd'

Bewoners van Lageland die naast het toekomstige testcentrum van de hyperloop wonen, zijn geschrokken van het nieuws en boos op de gemeente Groningen.

Afgelopen week werd bekend dat Groningen een Europees testcentrum krijgt voor het nieuwe transportsysteem van Hardt Hyperloop uit Delft. Waar politiek en bestuurlijk Groningen een gat in de lucht sprongen, schrokken de omwonenden van het testcentrum zich een hoedje. Ze wisten nog van niets: weg vrij uitzicht, weg rust.

Groot blok

Drie maanden geleden kocht kunstenaar Klaas Lageweg een huis in Lageland. Hij loopt in de tuin van zijn vrijstaande huis: 'Dit is natuurlijk één van de redenen dat we hier kwamen wonen. Voor én achter vrij zicht.' Hij wijst naar de weilanden. 'Daar moet-ie volgens de plannen komen. Dat wordt één groot blok richting de horizon.'

Lageweg wist niets van de plannen van het futuristische buizensysteem toen hij zijn huis kocht. 'Pas vorige week kwam er iemand van de gemeente met een lullig briefje.'

Ik ben plotseling proefpersoon geworden in mijn eigen onderzoek Erik Schoppen - Omwonende en wetenschapper

Rauw op het dak

Zijn buurman Erik Schoppen is nét zo verbaasd als Lageweg. Hij geniet van de rust en de weidse gezichten. Maar het nieuws over de hyperloop viel rauw op zijn dak: 'Natuurlijk weet je dat er ontwikkelingen kunnen zijn en dat de stad uitbreidt. Maar het verandert hier binnen een jaar tijd, terwijl wij daar niet van op de hoogte waren gesteld. Het wordt een soort tweede Zernike, met duizenden verkeersbewegingen erbij. Dat zijn ontwrichtende gevolgen.'

Wat is een hyperloop?

Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruikgemaakt van magnetisme. Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruikgemaakt van magnetisme. In Groningen moet een testbaan komen met een lengte van drie kilometer. De baan wordt opengesteld voor ontwikkelaars uit de hele wereld.

Op onderstaand kaartje is te zien waar de Hyperloop moet worden aangelegd



Schoppen is niet alleen omwonende, maar ook neurowetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen.

'Ik ben plotseling proefpersoon geworden in mijn eigen onderzoek', zegt hij. 'Er zijn heel veel fouten gemaakt en die zijn in het verleden ook al vaak elders gemaakt. Wij zijn hier niet in gekend, de overheid heeft verzaakt in de informatieplicht en zo kan ik nog wel even doorgaan.'

Reactie gemeente

De gemeente Groningen laat via een woordvoerder weten 'de opmerkingen en zorgen graag aan te horen tijdens de bewonersavond begin januari'.

Herrie

Waar kunstenaar Lageweg kwam voor de rust, weet hij nu dat hij rekening moet houden met overlast. 'Alleen al de aanleg', verzucht hij. 'Al het bouwverkeer dat langskomt, het heien en de herrie.'

Om het dan nog maar niet te hebben over schade aan de woningen. 'De vorige bewoners hebben net aardbevingsschade hersteld. Maar misschien moeten we maar een nulmeting gaan doen.'

Als het moet ga ik procederen tot aan de Hoge Raad Erik Schoppen - Omwonende en wetenschapper

Het is Lageweg allemaal wat veel en hij zoekt zijn heil in de kunst. 'In de appgroep van de buurt was het erg druk. Maar daar heb ik nog maar weinig in gezegd. Ik druk me liever in beeld uit.'

Hij haalt zijn telefoon uit zijn zak en laat een schets zien. Een hand duwt een grijze buis in de mond van een boer. 'Dit is een beetje het gevoel. Het wordt je door de strot geduwd. Toch lullig, zo vlak voor Kerst.'

De bewoners laten het er niet bij zitten. 'We gaan er als buurt zeker over nadenken om een eisenpakket neer te leggen', zegt Lageweg. Daar sluit Erik Schoppen zich bij aan. 'De gemeente heeft eigenlijk pech, want door mijn onderzoek beschik ik ook over de benodigde expertise. Als het moet ga ik procederen tot aan de Hoge Raad.'

Lees ook:

- Hyperloop-directie: 'Groningen scoorde op alle punten beter'

- Groningen krijgt testcentrum hyperloop

- De Rook: 'De hele wereld kijkt naar de ontwikkeling van de hyperloop'