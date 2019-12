Expeditie Winterberg: ‘Dit pakken ze ons nooit meer af’

Begin van de reis

Het bekende VW-busje is ingeruild voor de Expeditie Winterberg-touringcar en de reis gaat van start. Ronald Niemeijer en Petra Mulder halen de gasten op terwijl Leonie Albers in Winterberg het verblijf omtovert in heuse kerstsferen.



Jorn Heins

De eerste stop is bij de 37-jarige Jorn Heins. Een vriend van hem, Evert Groendijk heeft hem opgegeven omdat Jorn in een gesprek heeft aangegeven zich best eenzaam te voelen. Hij woont op een woonboot in de stad en is werkzaam als filiaalmanager bij een keukenboulevard.

Hij weet nog van niks als Ronald ineens voor zijn neus staat met twee camera's. 'Jij gaat met ons mee naar Winterberg.' Hij kijkt verbaasd naar zijn collega's die allemaal in het complot zitten. Eén collega komt met een tas aanzetten en geeft het aan hem. 'Omdat je dit verdient.'

Jorn heeft geen idee wat hem overkomt, maar vindt het allemaal goed en gaat gewoon mee.

Albert en Dineke Heidema

De bus rijdt verder naar echtpaar Albert en Dineke Heidema uit Appingedam. Albert zet zich al jarenlang in voor de aardbevingsgedupeerden in Groningen. Voor één euro per maand heeft hij samen met vier andere mensen een pand in Appingedam waar gedupeerden terecht kunnen voor advies.

Albert is oud-rechercheur en door een zwaar ongeval tijdens het werk heeft hij zeven jaar helemaal in de kreukels gelegen. Hij is vanwege rugproblemen afgekeurd voor werk, maar hij kan niet stilzitten en wil iets voor anderen doen.

Hij zit zes dagen in het pand, van 's ochtends tot 's avonds. Hij praat veel met geologen, hij regelt psychologen voor aardbevingsgedupeerden en gaat met ze in gesprek. Zijn vrouw Dineke gunt hem dit weekendje naar Winterberg en heeft de tas al klaar als Ronald voor de deur staat. 'Jij gaat mee naar Winterberg!'

Zijn ogen worden groot en kan het niet geloven. 'Ik heb de oproepjes wel gezien de afgelopen tijd, maar dit is wel heel raar!' Dineke stelt hem gerust. 'Alles is geregeld en gepakt, je kunt echt mee.' Binnen vijf minuten staan ze buiten.

Annette Werkema

De reis gaat verder naar Annette Werkema in Hoogezand. Zij is opgegeven door haar vriend Wim Doppenberg. Hij vindt dat ze een weekendje weg verdient omdat ze hem financieel ondersteund heeft toen hij failliet ging en in de problemen is gekomen door een echtscheiding.

Wim komt uit Bareveld en tijdens een campertripje zag hij Annette bij een tankstation. Via Facebook heeft hij haar kunnen opsporen en sinds een tijdje woont hij in Hoogezand. Annette woont daar op een woonboot, maar die staat te koop omdat ze binnenkort gaan samenwonen. Als Ronald voor de deur staat en zegt dat ze meegaat naar Winterberg raakt ze helemaal van slag. Op de woonboot lopen vier blaffende honden rond die ze echt niet alleen kan laten. 'Hoe moet dat nou?'

Ondertussen zit Wim als verrassing bij Leonie in Winterberg. Als hij hoort dat ze twijfelt om haar honden begint hij te lachen. 'Dat wist ik van tevoren en dat heb ik allemaal geregeld. Ik app haar dat ik op de honden pas, maar eigenlijk doet een vriendin dat.' Hij geniet van de voorpret, want hoe mooi is het als zij straks meegaat naar Winterberg en hij daar ook is?

De schrik is bij Annette een beetje bekomen en ze heeft de gepakte koffer achter de schuifdeur gevonden die Wim stiekem had klaargezet. Ze gaat mee maar heeft geen idee wat haar overkomt.

Nel en Nico Postmus

De volgende stop is bij Nel en Nico Postmus uit Finsterwolde. Dit echtpaar zet zich al jaren in voor mensen die het niet breed hebben. Ze houden kerst- en Sinterklaasacties en op dit moment staat het hele huis vol met kerstpakketten die dit weekend bezorgd moeten worden.

Familie en vrienden vinden dat Nel en Nico echt een weekend weg verdienen en nemen daarom hun taken over. Als Ronald hen vertelt dat ze meegaan begint Nel te huilen. 'Dit meen je niet. Dit vind ik grandioos.' Maar al gauw slaat de paniek toe. 'Hoe moet dat nu met de kerstpakketten? Die moeten morgen bezorgd worden!'

De 'Expeditie Winterberg' van zaterdag.



Hun dochter Marjanne heeft het allemaal geregeld. 'Dat komt goed. Wij nemen alle taken over.' Nico kan het nog niet helemaal loslaten en pleegt nog wat telefoontjes. Met een megakoffer lopen ze mee naar de bus.



Harm Aouke

Haaijer

De laatste stop is bij Harm Aouke Haaijer. De 25-jarige is afgelopen juli na een epileptische aanval in een psychose geraakt. Op de verpleegafdeling in het UMCG heeft hij in paniek het raam geforceerd en is vijf meter naar beneden gesprongen waardoor beide voeten zijn verbrijzeld. De volgende dag wist hij niet wat er gebeurd was.

Uiteindelijk bleek dat hij al jarenlang een hersentumor heeft. De tumor is grotendeels verwijderd, alleen zijn er nog wel kwaadaardige cellen achtergebleven. Harm kan na zijn revalidatie net weer zelfstandig lopen. Zijn moeder, Henny Lutjeboer, heeft hem opgegeven. Als Ronald voor de deur staat en hoort dat hij naar Winterberg gaat, is zijn vraag: 'Nu?' Al gauw geeft zijn vader een koffer en heeft hij het antwoord. Binnen een paar minuten staat hij buiten.

Ondertussen is zijn moeder Henny al in Winterberg samen met Leonie en Wim om het huis te versieren. Ze gunt haar zoon echt een weekendje weg na zo'n zwaar jaar en vindt het geweldig dat zij er ook bij is om hem te verrassen.

Samen in Winterberg

Iedereen is opgehaald en na een hele lange rit wordt het hele team van Expeditie Grunnen herenigd in Winterberg. Wim en Henny hebben zich verstopt in het huis en de rest proost op de eerste avond met de klanken van kerstmuziek. Er wordt spaghetti opgediend en terwijl ze samen eten komt de moeder van Harm Aouke hem een bord brengen. Heel verbaasd kijkt hij haar aan en verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. 'Hoi mama!' Na veel geknuffel en gezoen schuift ze aan tafel. Wat een mooie avond!



Spannende voorbereiding

De volgende dag ontbijt de groep samen terwijl Wim op een zolderkamertje wat broodjes en koffie krijgt. Niemand heeft in de gaten dat hij ook aanwezig is en dat wil hij graag zo houden. Vandaag, op de kerstmarkt is zijn grote moment. Hij gaat, gekleed in kerstmanpak, zijn liefde Annette ten huwelijk vragen. Nog even volhouden op zolder.

De 'Expeditie Winterberg' van zondag.



Je verwacht natuurlijk sneeuw en Winterse plaatjes in Winterberg, maar daar is niks van te bekennen. Dan maar genieten op de zomerrodelbaan en een wedstrijdje curling, ook erg leuk. In Willingen gaat de groep met de kabelbaan omhoog waar je je ogen uitkijkt midden in de prachtige natuur.



Huwelijksaanzoek

Wim loopt al de hele dag in een kerstmanpak en zijn moment is aangebroken. Midden op de kerstmarkt in Willingen verrast hij Annette. Ook al had hij zijn baard nog om, ze wist gelijk dat hij het was.

'Hoi Wim,' zegt ze droog. De groep begint te lachen. Hij doet zijn baard en muts af en begint te vertellen hoeveel hij van haar houdt. Sterretjes van vuurwerk worden aangestoken, Wim gaat op zijn knieën en Annette slaat haar hand voor haar mond als hij een ring tevoorschijn haalt. 'Wil je met me trouwen?' Als ze 'ja' zegt begint de groep en het publiek er omheen te klappen. Wim zucht opgelucht. Het is gelukt!



Gezellige avond

De avond zet zich voort in het huis, waar stampot mous wordt gegeten en spelletjes worden gedaan. Onder de kerstboom liggen cadeautjes en iedereen krijgt een trui van de RTV Noord MOI-campagne. Onder het luid gezang van kerstliederen eindigt de avond.



Mistig

De laatste dag is het erg mistig als ze met de hele groep op de huifkar stappen. Het landschap is prachtig, maar heel veel zicht is er niet. Toch is het dorp erg mooi om te zien en wordt er nog steeds veel gelachen en gezongen.



'Samen terugkijken'

Hier eindigt het weekend. Tijd om naar huis te gaan.

'Een avontuur om nooit te vergeten', wordt er gezegd. Het mooie is dat iedereen heeft genoten, en dat stond voorop dit weekend. Je komt als groep bij elkaar zonder dat je ze allemaal kent en in korte tijd ontstaat er een band.

'We gaan binnenkort met iedereen uit eten,' zegt Nel. 'Samen terugkijken op een prachtige tijd. Het was geweldig.'