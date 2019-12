Van Kaam: 'Mooi basisdebuut, goed resultaat voor het team'

De 19-jarige middenvelder vertelt hoe hij hoorde dat er een basisplaats voor hem gloorde. 'Trainer Danny Buijs vroeg zaterdag of ik een momentje had. Voor mij zie ik. Ja, jij heet toch van Kaam haha. Toen kwam het hoge woord eruit en vertelde hij wat ik moest doen in het veld. Ik heb toen eerst mijn vader, moeder en vriendin ingelicht. Daarna ging het snel verder rond.'

Onnodig balverlies

Van Kaam speelde prima op een paar onnodige keren balverlies na. 'Ik was overtuigd dat ik er klaar voor was, niet echt zenuwachtig en kon een paar keer goed opendraaien. Ik ben een creatieve speler, werd in de jeugd iets aanvallender ingezet. Nu meer controlerend.'

Grijns

De grijns zat na de 2-0 overwinning op zijn gezicht gebeiteld. 'Ja ik ben blij,' vertelt de basisdebutant. 'Ik heb gewacht op mijn kans en deze nu begrepen denk ik,' besluit een dolgelukkige Van Kaam..

Padt brengt redding

FC Groningen-doelman Sergio Padt had over het algemeen weinig te doen, maar moest in het laatste kwartier nog een aantal keer handelend optreden. 'We geven na die 2-0 nog drie kansen weg. Daarvoor moeten we echt oppassen. Als zij die aansluitingstreffer maken kan het zomaar weer een wedstrijd worden.'

Minste tegengoals



Padt onderstreept dat FC Groningen terug kan kijken op een uitstekend kalenderjaar 2019. 'We zijn na AZ het team met de minste tegengoals en pakten na AZ en Ajax zelfs de meeste punten. We hebben veel jong talent. Ik zie de toekomst rooskleurig in voor ons team.'

Zure druiven

Aan de andere kant waren de druiven zuur voor FC Emmen. De ploeg van coach Dick Lukkien kwam lange tijd niet in het stuk voor en moest wederom een nederlaag slikken in een uitwedstrijd.

Emmen komt uit niet los

'Je ziet dat we gewoon niet loskomen in uitwedstrijden,' verklaart een teleurgestelde Michael de Leeuw. 'Het is een repeterend verhaal. Voorin waren we niet balvast waardoor je niet bij kunt sluiten. Slordig over het hele veld en te weinig lef en tempo.'

Verdiende nederlaag

De aanvoerder van Emmen concludeerde dat de nederlaag voor zijn ploeg dik verdiend was. 'Nu gaan we de winterstop toch in met een rotgevoel. Het verschil tussen uit en thuis is zo groot. En uit zullen we toch ons lijfsbehoud veilig moeten stellen,' besluit De Leeuw.

