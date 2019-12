Petitie tegen rook van houtkachels in Noorderhaven Stad: 'Het is gewoon eng'

Omwonenden van de Noorderhaven in Stad maken zich zorgen over de rook van houtkachels. Woonbooteigenaren stoken hun schepen in de winter warm met hout en dat is tegen het zere been van hun buurtbewoners, die een petitie zijn gestart.

'De rook waait bij ons naar binnen. Soms brandt het je gewoon in de ogen', zegt Carolien. Ze is de petitie gestart die inmiddels zestig keer is ondertekend. 'Ik ben eigenlijk helemaal geen klager. Maar we maken ons écht zorgen over onze gezondheid.'

Ramen gesloten

Om de overlast van de houtkachels te beperken houden omwonenden vaak hun ramen gesloten. 'Vanaf het einde van de zomer tot het einde van de lente zijn de ramen dicht. En als je ze open doet, stinkt het écht', zegt Carolien.

Zwarte roet in de gordijnen

Caroliens partner Rick heeft geholpen om de petitie te starten. 'Binnen zie je zwarte roetaanslag op de vensterbanken, zowel op de binnenkant als aan de buitenkant. En zelfs op de rolgordijnen wordt het zwart, want de aanslag komt door de luchtschachten.'

Niet mooier, maar schonen

Met de petitie hopen omwonenden dat de gemeente actie onderneemt. De Noorderhaven heeft al langer de aandacht van de gemeente. Die wil onder meer dat schepen worden opgeknapt. 'Maar over de veiligheid staat niets in de plannen', zegt Carolien.

'De gemeente is vooral bezig om er een mooie haven van te maken. Maar dat is niet wat wij willen. We willen een schone en veilige haven, dat is vooral belangrijk.'

Carolien en Rick wilden niet met hun achternaam in het nieuws. Hun volledige namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

