Kaj Sierhuis: 'Dit hadden we als ploeg wel even nodig'

Afgelopen donderdag zei Kaj Sierhuis nog dat hij zich niet druk maakte over het feit dat hij nog maar drie doelpunten achter zijn naam had staan.

Toch verzuchtte hij zondag, na zijn twee treffers die het volle pond tegen FC Emmen opleverden: 'Dit hadden we als ploeg toch wel even nodig, hoor.'

Lege handen

De huurling doelde daarbij op het spel en de resultaten van FC Groningen tijdens de afgelopen weken. Dat hield namelijk niet over.

'Bij ADO hadden we moeten winnen, terwijl we twee keer tegen FC Utrecht niet de mindere waren, maar wel twee keer verloren. Daardoor snakten we nu wel naar een lekker einde van de eerste seizoenshelft', aldus Sierhuis.

Wil opgelegd

En dat lukte. Niet alleen door de zege, maar ook door de manier waaróp die werd bereikt. 'We hebben Emmen onze wil opgelegd, en daardoor gaan we met een goed gevoel richting de winterstop. Ook wat mezelf betreft, hoor. Vijf goals achter je naam staat nauutlijk even wat beter dan drie.'

Dat was ook het gevoel dat overheerste bij trainer Danny Buijs. 'We gaan met een goed gevoel richting de kerst', zei de coach na afloop.

Dik verdiend

Buijs had blij vlagen een heel behoorlijk tot goed FC Groningen gezien. 'Dit was een dikverdiende overwinning. We hebben alleen nagelaten om al in de eerste helft een voorsprong te pakken. En we hebben eigenlijk maar één wat mindere fase gekend, toen we tussen de 75ste en 85ste minuut Emmen wat goede kansen op de aansluitingstreffer boden. Maar die pakte Sergio fantastisch.'

Na afloop bleef de Groningse kleedkamerdeur even wat langer dicht dan normaal. Om elkaar als ploeg nog even goed in de ogen te kijken? Buijs: 'Ja, al stralen we eigenlijk het hele seizoen al uit dat we een eenheid zijn.'

