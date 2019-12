Lopend Vuur: Buiten werktijd wil ik niet bereikbaar zijn

Bijna de helft van alle werknemers in ons land is vaak of altijd bereikbaar buiten werktijd. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Toch nog even dat ene mailtje van je baas beantwoorden, de vele reacties in de groepsapps doornemen of uiteindelijk toch dat belangrijke telefoontje even plegen in de avond of het weekend. Herken je dat beeld?

Bijna de helft van alle werknemers in ons land is vaak (24 procent) of altijd (23 procent) bereikbaar via app, e-mail of telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO onder bijna 63.000 werknemers van 15 tot 75 jaar.

In deze 24-uurs economie is bereikbaarheid belangrijk. Maar is het ook altijd wenselijk?

Ons Lopend Vuur

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Kerststress

'Ik heb last van kerststress', luidde ons Lopend Vuur van afgelopen vrijdag. Het gros van de mensen die op deze stelling reageerde, heeft geen last van kerststress: 82.3 procent. 17.7 procent liet weten wel eens last van kerststress te hebben gehad. Er waren 5.073 stemmers.