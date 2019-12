WinterWelVaart drukker bezocht dan ooit

Behalve een maritiem festival is WinterWelVaart vooral ook een kerstmarkt met muziek, kunst, theater en eterij voor jong en oud.

'Topeditie'

'Het was een topeditie', vindt Harrie de Vries, één van de organisatoren van het festival. 'Ik heb alleen maar blije mensen gezien, het was mooi weer, overweldigend.' Het festival trok dit jaar zesduizend mensen meer dan vorig jaar. De Vries denkt dat dat onder meer komt door een nieuw podium met terras aan het Kleine der A.

Zondagmiddag is het soms voetje voor voetje lopen rond de kades van misschien wel het meest gefotografeerde stukje stad. Langs de kades staan kraampjes met bijzondere kaasjes en worsten, kleding en sieraden.

Drukte op het Lage der A (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Alles handgemaakt

Janet Klaasen uit Nieuw-Buinen verkoopt sinds vrijdag vanuit een kraampje kerststukjes en aanverwante artikelen. 'Alles handgemaakt', zegt ze.

De marktkoopvrouw heeft niet te klagen over deze editie van WinterWelVaart. 'Het is lekker druk en gezellig. Vooral vandaag is het druk, mensen zijn allemaal vrij. Het is weekend, dus ja.'

Een bezoek brengen aan één van de vele ateliers rond de kades kan eveneens tijdens WinterWelVaart. Of het bezoeken van een theatervoorstelling van Beno Hofman in één van de panden aan het Hoge der A. Ook aan boord van de vele historische schepen valt van alles te beleven.

Workshop flessenpost

'U bent nu aan boord van de Nummer vier', vertelt de schipper van één van de schepen aan het Lage der A. 'Het is een oude sleepboot. Oorspronkelijk komt-ie uit Amsterdam, hij is gebouwd als veerboot en voer daar over het IJ.'

In de kajuit van de Nummer vier geeft de Groningse kunstenaar Megan de Vos een workshop flessenpost voor kinderen. 'We geven een cursus met een nautisch thema en een kerstboodschap', legt Megan uit, terwijl in de kajuit drie kinderen geconcentreerd werken aan een tekening.

'De kids maken hier een tekening of schrijven een briefje en samen gaan we dan flessen versieren met kerstballen en glitters.' Zondagmiddag waren er al honderd kinderen aan boord van de Nummer vier geweest.

Lage en Hoge der A gistermiddag tijdens WinterWelvaart (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Spliterwten, spek en worst

Op het Kleine der A staat Corrie in één van de eetkraampjes in een pan snert te roeren. 'Heerlijk hè, ouderwetse snert. Spliterwten, spek en worst.'

Corrie runt een soepwinkel en staat sinds drie jaar met een kraampje op WinterWelVaart. 'Het is dit jaar weer even anders ingedeeld, maar ze hebben het hier nu wel te pakken. Het ziet er hartstikke leuk uit', zegt ze glimlachend.