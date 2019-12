'FC Groningen moet in de winter op zoek naar scorend vermogen'

De 2-0 zege die FC Groningen op FC Emmen boekte, kwam de Groningers toe. Hoewel niet de hele wedstrijd even sprankelend was, sloot de ploeg van Danny Buijs het kalenderjaar af met een terechte driepunter. Maar hoe verder na de winterstop?

In de wekelijkse sportdiscussie bij Edwin op Noord blikken Stefan Bleeker en William Pomp, die FC Groningen volgen voor respectievelijk RTV Noord en Dagblad van het Noorden, terug op de wedstrijd met presentator Niiwino Geertsema.

Laatstgenoemde denkt dat FC Groningen simpelweg niet beter kan dan dat de ploeg liet zien in de eerste seizoenshelft. Onder meer het scorend vermogen van FC Groningen wordt regelmatig aangehaald als kritiekpunt.

Aankopen onder de loep

Dat de FC een wisselvallige eerste seizoenshelft kende, is volgens Bleeker mede toe te schrijven aan de aankopen. 'Van alle aanwinsten die zijn gehaald, was er niet één bij die constant in de basis heeft gestaan, niemand steekt er bovenuit. Ik vind zelf Gudmundsson een goede voetballer, maar hij is te vaak geblesseerd geweest.'

Van Kaam manifesteerde zich prima en speelde gedurfd William Pomp - FC Groningen-watcher Dagblad van het Noorden

Toch zijn er halverwege het seizoen ook lichtpunten. Zo debuteerde jeugdproduct Daniel van Kaam tegen Emmen in de basis bij de Groningers. 'Hij manifesteerde zich prima en speelde gedurfd', merkt Pomp op. 'Ook vond ik de wisselwerking tussen Sierhuis en Asoro uitstekend.'

Zoekende

Azing Griever, die FC Groningen - FC Emmen analyseerde, liet zondagmiddag weten dat hij vindt dat Buijs te vaak wisselingen doorvoert in zijn basiself. Bleeker en Pomp erkennen dat ook. 'Buijs is nog altijd zoekende naar de juiste opstelling', vindt Pomp.

Dat Sierhuis en Asoro elkaar goed aanvulden is maar drie keer gebeurd Niiwino Geertsema - Radiopresentator RTV Noord

'Dat Sierhuis en Asoro elkaar goed aanvulden is maar drie keer gebeurd', haakt Geertsema in. 'Dat moeten ze na de winter nog tien keer laten zien, maar zie je dat gebeuren? Asoro is gewoon geen spits.'

De knip trekken

Pomp hoopt dat FC Groningen in de winter de knip trekt om een kwaliteitsimpuls aan de selectie te geven. 'En ik zou daarbij gaan kijken naar scorend vermogen', zegt hij. Ook Bleeker vindt dat 21 gescoorde doelpunten te weinig is. 'Als je tien kansen per wedstrijd creëert, vallen de goals vanzelf wel. Maar er zaten duels tussen waarin niet eens op doel geschoten werd. Dat moet beter en ik vraag me af of dat met deze selectie wel lukt.'

'Spitsen heb je op dit moment al voldoende, ik opteer meer voor een aanvallende middenvelder', gaat Pomp verder. 'Het zit 'm in het creëren van kansen.'

Compliment voor Padt

Waar het voorin bij tijd en wijle stroef loopt, is FC Groningen in de achterste linie wel sterk. Tegen FC Emmen werd voor de zevende keer dit seizoen de nul gehouden en na Ajax en AZ hoefden de Groninger de minste tegengoals (18) te incasseren.

Padt staat momenteel te keepen als een keeper van een topclub Stefan Bleeker - FC Groningen-watcher RTV Noord

'Al kende FC Groningen in de slotfase tegen FC Emmen wel wat hachelijke momenten', zegt Bleeker. 'Maar daarin verdient Sergio Padt echt een groot compliment. Bij PSV (3-1, red.) speelde hij een wat mindere wedstrijd, maar daarna heeft hij echt elke wedstrijd uitstekend gekeept. Hij staat momenteel te keepen als een keeper van een topclub.'

