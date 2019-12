Rondje Groningen: Zoals het uitgaansgebied er vroeger uit zag

Je reanimeert een man waarvoor elke seconde telt. Mag je dat op de weg doen? Niet iedereen reageerde er gisteren na FC Groningen - FC Emmen even sympathiek op. Dit en meer in een nieuwe Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de grote hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Even over gasgebruik

Maar eens aftrappen met een interessante discussie op Twitter, over gasgebruik. Waren de maatregelen in Groningen populisme? En hoe kan er nou écht bezuinigd worden?

2) De Spieghel, de Kar en de Negende Cirkel

Wat gaan en gingen die kroegen al lang mee in Stad. Deze foto komt uit 1980.

3) Promovideo voor de elektrische bussen

Het ging niet zonder problemen, de introductie van 60 nieuwe elektrische bussen in Groningen en Drenthe. Toch is Ebusco erg trots op de introductie ervan, maakt ze duidelijk in deze promovideo.

4) Kanttekeningen bij de Hyperloop

Naar aanleiding van ons artikel vanochtend dat bewoners van Meerstad totaal zijn verrast door de aanleg van het hyperlooptestcentrum, laten meerdere Twitteraars zich horen - waaronder SP-raadslid Jimmy Dijk en andere bewoners.

5) Drie trends voor 2020

De Groningse Aafke Eppinga blikt vooruit op wat, volgens haar, drie trends in 2020 worden. Daarbij gaat het overigens grotendeels ook de klimaatontkenning van dit jaar.

6) Stukje sentiment

Mario wordt bevangen door het groenwitte enthousiasme.

7) Helpt, de Burger King stinkt!

Stadsblog Sikkom merkte het al eerder op: er komt een verschrikkelijke stank af van de Burger King in hartje Stad. Na meerdere waarschuwingen dreigt de gemeente nu een boete te geven aan het bedrijf, ter waarde van 1250 euro.

8) Zeefuik laat zich beklimmen

Deyovaisio Zeefuik vond het stinken, maar had het er wel voor over op Gibraltar.

9) Getoeter tijdens te hulp schieten

FC Groningen-fans Kwebie en Kwebeman hielpen een man met een hartfalen te reanimeren na FC Groningen - Emmen. Dat ze dat op de weg deden, werd door sommige ongeduldige mensen met een luid getoeter duidelijk gemaakt.

Kwebeman @fkwebeman Terwijl wij na afloop van Fc Groningen - FC Emmen iemand op de weg aan het reanimeren zijn, besluiten andere automobilisten te gaan toeteren en boos te doen. DOE NORMAAL OF HELP. Je ziet toch dat we vechten voor iemands leven? Hopelijk mag meneer kerst met zijn gezin vieren. 11:31 - 23 dec. 2019 Andere Tweets van Kwebeman bekijken

Het is onbekend hoe het met de man in kwestie is.

10) Wordt het wit na de winterwende?

Frans vraagt het zich af.

11) Ronald Koeman ruilt een shirtje met VV Helpman

De KNVB viert dit seizoen 130 jaar amateurvoetbal. In het kader daarvan ruilen ze shirtjes. Voor de laatste was de eer aan VV Helpman.

12) Kat oet Nunspeet

Die verstoat ja gain Grunnings....

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Kerstdagen zien we als weekend, dus dat is een uitzondering. Maar morgen zijn we er nog - tot dan!