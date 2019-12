Eerste week met elektrische bussen: 'Er vielen er meer uit dan normaal'

Een bus die is uitgevallen bij Maartenshof in stad Groningen (Foto: Sander Slager/ RTV Noord)

Een elektrische bus is uitgevallen op de ring zuid in Stad (Foto: RTV Noord)

'De omschakeling naar zero emissie techniek is ingrijpend', zegt Wilko Mol, directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe. 'Alles is anders. De techniek, de bussen, het rijden, noem maar op.'

Lege accu

Bijvoorbeeld maandag 16 december. Toen strandde een elektrische bus op de zuidelijke ringweg in Stad. Het was de eerste werkdag van de nieuwe dienstregeling, de eerste echte test dus.

'Ja, er zijn bussen uitgevallen door een lege accu, bijvoorbeeld omdat iemand wel de laadstekker had aangesloten, maar vergeten was de laadknop in te drukken', vertelt Mol.

'Ook is het wel eens gebeurd dat een chauffeur niet in de gaten had dat het laadvermogen onder de twintig procent kwam. Dan schiet de accu in een soort veiligheidsstand, waardoor de bus niet verder kan.'

Onder de 20 procent schiet de bus in een veiligheidsstand, waardoor de bus niet verder kan Wilko Mol - OV-bureau

Noorderstation

De grootste problemen doen zich voor bij station Groningen Noord. 'Vooral in het begin van afgelopen week', zegt woordvoerder Michel van der Mark van Qbuzz.

'De weg loopt daar schuin af, terwijl de oplader er recht boven hing', legt Van der Mark uit. 'Daarom stonden bussen niet recht onder de oplaadpaal, en konden ze niet opladen. Dat heeft voor vertraging en uitval van ritten gezorgd.'

Oplaadpaal scheef gezet

Afgelopen woensdag, op de dag van het boerenprotest, is het probleem bij het Noorderstation opgelost. De oplaadpaal is net als de weg scheef gezet, waardoor de 'stroomafnemer' (pantograaf) nu wel contact maakt.

De elektrische bussen moeten tussen de ritten door worden opgeladen. 'Op bepaalde plekken, zoals bij Groningen Noord, staan snelladers. Bussen laden daar enkele minuten, waardoor ze weer genoeg stroom hebben om tien à twintig kilometer verder te rijden', zegt Van der Mark.

Maartenshof

Ook bij verpleeghuis Maartenshof in Stad waren korte tijd problemen met die snelladers. De laadpalen deden het daar een aantal uren helemaal niet. Inmiddels zijn die palen gerepareerd: 'Het duurde even, dat had ermee te maken dat bepaalde onderdelen geleverd moesten worden.'

Per dag vielen drie of vier bussen meer uit dan normaal Michel van der Mark - Qbuzz

Iets meer uitval dan normaal

Volgens Van der Mark is het aantal bussen dat op een dag uitvalt de afgelopen week iets hoger dan normaal. 'Het zijn er per dag drie of vier meer dan normaal geweest', zegt de woordvoerder. 'En dat heeft er vooral mee te maken dat chauffeurs moeten wennen aan de nieuwe elektrische aandrijving.'

'Op maandag waren de meeste incidenten. Daarna is het steeds minder geworden, waarbij woensdag - de dag van het boerenprotest - natuurlijk een uitzondering was', zegt Van der Mark.

Trots

Ondanks de aanloopproblemen zijn zowel Wilko Mol als Michel van der Mark tot nu toe tevreden: 'Voor iedereen is het wennen, maar de meeste chauffeurs kunnen er goed mee uit de voeten. Al met al met ben ik trots op hoe het gaat', zegt Mol.

Lees ook:

- Elektrische bus strandt op ringweg door storing in aandrijving

- 'Een chauffeur kan vergeten op te laden, dat is het spannende van vandaag'

- Groot deel van bussen rijdt nu elektrisch: 'Geen lawaai meer aan de kop'