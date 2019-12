SodM: 'Toename aardbevingen geen reden extra maatregelen'

Tot deze conclusie komt het SodM na het bestuderen van de rapportage van de NAM.

De aardbeving van Garrelsweer op 3 december, met een kracht van 1,9 op de Schaal van Richter, zorgde ervoor dat de 'aardbevingsdichtheid' in Groningen een grenswaarde overschreed. Volgens de procedure maakte de NAM hier een analyse van. Op basis daarvan adviseert het SodM vervolgens minister Wiebes over eventueel te nemen maatregelen.

De aardbevingsdichtheid wordt bepaald door het aantal bevingen met een kracht van 1,0 of hoger te tellen in het afgelopen jaar en te berekenen hoe hoog de concentratie per gebied is.

Voor de aardbevingsdichtheid gelden drie niveaus: het waakzaamheids-, signalerings- en interventieniveau. Op dit moment geldt in Groningen het signaleringsniveau. In onderstaande grafiek van het SodM is te zien hoe de aardbevingsdichtheid het afgelopen jaar is gestegen.

