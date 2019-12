Na kerstreces duidelijkheid over opvolging Brouns

Wie wordt de opvolger van Patrick Brouns als gedeputeerde van het CDA in Provinciale Staten? Over die vraag buigt de partij zich momenteel, vertelt fractievoorzitter Robert de Wit.

Brouns liet vrijdag weten dat hij niet meer terugkomt, onder meer omdat hij meer tijd aan zijn kinderen wil besteden. De voormalig gedeputeerde was sinds 9 oktober al tijdelijk uit functie vanwege uitputting en alcoholproblemen.

Na kerstreces

Gedurende de afwezigheid van Brouns werd achter de schermen al nagedacht over diens opvolging, zegt De Wit.

'Het beste scenario was in eerste instantie dat hij zelf zou terugkeren. Nu dat niet gebeurt, willen we rustig de tijd nemen om te kijken wie we nodig hebben. Het partijbestuur kan daar nog een advies in geven. Na het kerstreces moet het duidelijk zijn, maar pin ons niet vast op een datum.'

Profielschets

Door het opstellen van een profielschets wil de fractie een goed beeld krijgen van de capaciteiten waarover de nieuwe gedeputeerde moet beschikken.

'Daarbij houden we natuurlijk rekening met onze portefeuilles: economie en financiën. Daarnaast staan we in Groningen voor aantal opgaves. Daar willen we iemand voor zoeken die daar bij past. Gelukkig hebben we tijdens het reces de tijd om ons daar op te richten.'

Tot er een opvolger bekend is, blijven de portefeuilles van Brouns verdeeld onder de andere provinciebestuurders.

