FC Groningen zit omhoog met Jannik Pohl; drie spelers mogen verhuurd worden

De situatie van de Deen begint steeds meer op een huwelijk te lijken met twee partijen die nooit met elkaar in zee hadden moeten gaan. Pohl verdient bij Groningen een bovengemiddeld salaris, maar door allerlei oorzaken kwam hij nooit uit de verf in Groningen.

De verhuurperiode bij AC Horsens in zijn geboorteland leek daar een einde aan te maken. In de Deense Superliga kwam Pohl tot acht wedstrijden, maar scoren deed hij niet. Bovendien kreeg de aanvaller ook daar weer last van blessures en daarom is ervoor gekozen om hem in de winter helemaal door te lichten.

Problemen

'Dat is inmiddels allemaal achter de rug', vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. 'Het enige wat ik erover kan zeggen is dat Pohl iets heeft waardoor hij voorlopig niet vrijuit kan spelen. Het is niet super ernstig, maar er zijn wel wat problemen. Dat maakt de situatie natuurlijk lastig.'

We zien weinig toekomstperspectief voor Pohl in Groningen Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

Fledderus hoopt deze winter een definitieve oplossing voor Pohl te vinden. 'Het is natuurlijk makkelijker om een oplossing voor een fitte speler te vinden, dan dat het in zijn geval is. We gaan met hem en zijn management in gesprek, maar zien in ieder geval weinig toekomstperspectief voor hem in Groningen. Ik weet ook nog niet of Horsens de optie wil lichten om hem te kopen', geeft Fledderus toe.

Verhuur

Vorige week tekende Michael Breij al een contract bij Cambuur Leeuwarden, maar meer spelers van FC Groningen spelen na de winter mogelijk elders. Linksback Amir Absalem, doelman Jan Hoekstra en aanvaller Thijs Dallinga mogen verhuurd worden.

'Amir heeft aangegeven dat hij graag verhuurd wil worden. Daar staan we ook voor open, maar het plaatje moet dan wel kloppen. Daar bedoel ik mee dat hij wel kans op speeltijd moet hebben, zodat zijn situatie verbetert met hoe die nu is. We hebben zeker nog vertrouwen in hem, maar hebben er ook begrip voor dat hij meer aan spelen wil toekomen.'

Ontwikkelen

Hoekstra gaf eerder al aan dat hij graag verhuurd wil worden. De talentvolle keeper wil graag minuten maken en in een competitie spelen waar hij met druk te maken krijgt, zodat hij zich kan ontwikkelen. De club wil daarom in de winterstop met hem meedenken.

Hoekstra moet ervaring opdoen en vlieguren maken Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

'We gaan kijken of we een andere keeper kunnen huren of een andere constructie kunnen bedenken, waardoor we Jan kunnen verhuren. Het traject moet dan wel kloppen, want hij moet ervaring opdoen en vlieguren maken', vervolgt Fledderus.

Geen concrete belangstelling

Verder is er volgens de technisch directeur nog geen concrete belangstelling voor huidige spelers van FC Groningen, 'maar dat kan snel veranderen', stelt Fledderus. 'Het is afwachten, maar na de Kerst kan het zomaar wat drukker worden.'

