RWE-centrale kan CO2-uitstoot verlagen en dat mag wat kosten

De RWE-centrale in de Eemshaven staat in de startblokken om bij te dragen aan de CO2-doelstellingen waar het kabinet zich aan moet houden. Zodra de provincie groen licht geeft kan de centrale 30 procent biomassa bijstoken, waar dat nu nog 15 procent is.

Afgelopen vrijdag oordeelde de Hoge Raad dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart moet verminderen ten opzichte van 1990. Dat kan alleen met drastische en acute maatregelen, zoals het sluiten van kolencentrales.

'CO-negatief'

Wat RWE betreft is dat voor de centrale in de Eemshaven niet aan de orde. 'We zijn nu de laatste hobbels aan het nemen in het vergunningentraject om meer biomassa in de vorm van pellets bij te stoken. Daarmee reduceren we de fossiele CO2-uitstoot met zo'n 2,6 miljoen ton per jaar ofwel de uitstoot van 740.000 auto's', zegt woordvoerder Rob Hageman van RWE.

Omdat het om CO2 uit biomassa gaat, telt het voor het klimaatpanel IPCC niet mee in de uitstootcijfers. Sterker nog, de centrale kan 'CO2-negatief' worden als de uitstoot ook wordt afgevangen en vervolgens wordt verwerkt of opgeslagen. Ook daarvoor heeft RWE de techniek in huis. Een Engelse centrale van concurrent DRAX vangt nu al CO2 af van biomassa en slaat het ook op.

Subsidie

Aan de bijstook van biomassa en de afvang van CO2 hangt wel een prijskaartje. Voor de bijstook krijgt RWE over acht jaar 2,9 miljard euro subsidie, zo'n 360 miljoen euro per jaar. Het afvangen van de jaarlijks pakweg 8 miljoen ton CO2 kost minimaal 240 miljoen euro per jaar. En dan moet er ook nog met dit CO2 iets worden gedaan. Hetzij in de vorm van opslag, hetzij als chemische grondstof.

Dat lijkt een enorm bedrag, maar het is nog steeds een relatief goedkope manier om die CO2-doelstelling te halen. En die subsidie is volgens Hageman goed besteed: 'Die komt via de pellethandelaren wel terecht bij de bosbouwers die op die manier hun bos kunnen onderhouden.'

Hij verwacht dat de Eemshavencentrale begin volgend jaar groen licht krijgt van de provincie om meer biomassa bij te stoken.

Lees ook:

- 'Door biomassa besparen we 1,3 miljoen ton aan CO2'