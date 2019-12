NoordZaken 2019: Opmerkelijk transportnieuws in Groningen

Het positieve venijn zat qua economische nieuws in Groningen in 2019 in de staart. Op 20 december werd de komst van een hyperlooptestcentrum in onze provincie bekendgemaakt.

Eén van de onderwerpen waar NoordZaken ruim aandacht voor had net als gedurende de rest van het jaar voor 200 andere onderwerpen.

De redactie van NoordZaken selecteerde vijf verhalen uit 2019, die de moeite waard zijn aan het einde van het jaar nog eens onder de aandacht te brengen. In de beschrijving vind je de link naar het hele verhaal zoals dat eerder dit jaar gepubliceerd is.



1. Hoe een idee in tien jaar tijd een miljoenenbedrijf werd

Droginet groeide uit tot een miljoenenbedrijf (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

2 maart 2019: Het onlineverkopen van drogisterijartikelen blijkt een schot in de roos. Het begon tien jaar geleden in een schuurtje in Blijham. Dit jaar werd verhuisd van Oude Pekela naar Winschoten om meer dan 60.000 artikelen een plek te geven. Het bedrijf is met een omzet van meer dan 20 miljoen euro de grootste webwinkel in de provincie Groningen. Droginet is met 150 medewerkers één van de grootste werkgevers in Oost-Groningen.

2. Noordelijke scheepsbouw tussen hoop en vrees





De Shetland (Foto: Loek Mulder/RTV Noord)

6 juli 2019: Er wordt in de Noordelijke scheepsbouw te weinig verdiend en geïnvesteerd. Het is balanceren en hopen op betere tijden. Orders zijn er voldoende, maar de marges zijn te laag. De crisis is nog niet bezworen. Een gezonde noordelijke scheepsbouwsector zal alleen dan blijven bestaan wanneer de hele branche erin slaagt internationaal voorop te blijven lopen. Bijvoorbeeld door robotisering.

3. Schots bedrijf werkt aan veerdienst tussen Eemshaven en Edinburgh





Zo moet de veerboot varen (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord)

21 augustus 2019: In augustus werd bekend dat er vergevorderde plannen zijn om een veerdienst op te zetten tussen de Eemshaven en Rosyth in Schotland. De voorgenomen vaarverbinding werd al snel tot 'whisky-ferry' gebombardeerd. De Eemshaven ligt gunstig ten opzichte van belangrijke afzetmarkten voor de Schotse whisky- en houtindustrie. Amper drie weken na de aankondiging kondigde de rederij TEC-Farragon aan om de eerste afvaart een half jaar uit te stellen naar april 2020.



4. Expertblog: Hard werken en toch een lege bankrekening, hoe voorkom je dat?

Monica ten Hoove-Helbig (Foto: RTV Noord)

19 oktober 2019: Diverse experts schrijven regelmatig hun mening op over een scala aan onderwerpen. In oktober schreef financieel coach Monica ten Hoove-Helbig over dat het als kleine zelfstandige lang niet altijd eenvoudig is om het hoofd boven water te houden. Een manier om jezelf te helpen is het gebruik maken van de MILJOEN-methode. Met het kunnen managen van geld en nee zeggen als belangrijke onderdelen.



5. Groningen krijgt testcentrum hyperloop

Het nog te bouwen hyperloop testcentrum (Foto: Hardt Hyperloop)

20 december 2019: De hyperloop komt naar de provincie Groningen. Onze provincie kreeg de voorkeur boven Zeeland voor de bouw van een Europees testcentrum voor het nieuwe transportsysteem van Hardt Hyperloop uit Delft. In 2022 moet het testcircuit op bedrijventerrein Meerstad-Noord klaar zijn. Een totale investering van ongeveer 25 miljoen goed voor naar verwachting 400 arbeidsplaatsen.

