Dit weekend in Groningen: Wijnen in de trein

Met de kerstdagen achter de rug kan de blik op de jaarwisseling. Dit weekend kunnen we al een beetje in de stemming komen met een aantal typische oud en nieuwactiviteiten. We zetten een aantal suggesties op een rij.

Open Groninger Carbidschiet Kampioenschap 2019

Een primeur in Oude Pekela. Daar vindt zaterdag de eerste editie van het Open Groninger Carbidschiet Kampioenschap 2019 plaats. Het evenement wordt gehouden bij VV Noordster.

De wedstrijd begint om 10.30 uur met het proefschieten en de technische keuring. Daarna volgen drie rondes carbidschieten. De winnaars worden rond 16.30 uur gehuldigd.

Oudejaarsloop

Wie zich van zijn sportieve kant wil laten zien, kan in Blijham aan de bak. Daar wordt zaterdag voor de veertigste keer het startschot voor de Oudejaarsloop gegeven.

Het parcours is hetzelfde als de vorige jaren. Naast een wedstrijd over 21,1 km (halve marathon) kan er ook worden gekozen voor trimlopen over 21,1, 14, 10 en 5 kilometer.

Voor de hardlopers van de halve marathon klinkt het startschot om 12.00 uur. Voor de 10, de 14 en de 5 kilometer om 12.05 uur. Wie het parcours wandelend wil afleggen, kan 's ochtends om 9 uur al van start voor de langste afstand. Om 11 uur vertrekt de wandelgroep voor de 10 kilometer.

Midwinterfestival Ulrum

In Ulrum vindt zaterdag voor het eerst een Midwinterfestival plaats. Tussen 13:30 uur en 19 uur vinder er optredens plaats op 'veelal ongewone locaties', aldus de organisatie. Er zijn voorstellingen op het gebied van muziek, theater, verhalenvertellers en beeldende kunst.

De locaties zullen herkenbaar zijn door middel van het midwinterlogo op de ramen én brandende vuurkorven/ vuurpotten of windlichten.

Stomend het jaar uit

Zondag is de laatste dag van het jaar dat stoomtrein STAR rijdt. Er staan drie ritten op het programma tussen Stadskanaal en Veendam. De treinen vertrekken om 10.45, 13.30 en 16.00 uur uit Stadskanaal. Vanuit Veendam om 12.00, 14.45 en 17.10 uur.

Reserveren voor deze ritten is niet nodig. Kaartjes zijn te koop bij de loketten in de stations Veendam en Stadskanaal. Aan boord onder andere glühwein en oliebollen.

't Joar oet in de Oude Wolden

Zondag zet Museum de Oude Wolden in Bellingwolde vanaf 13 uur de deuren open voor 't Joar oet. Tijdens 't Joar oet zijn verschillende kunstenaars aanwezig voor een informele ontmoeting en om meer te vertellen over het werk dat momenteel te zien is in het museum.

Daarnaast zijn er workshops en is er livemuziek. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Veel plezier dit weekend en alvast een prettige jaarwisseling!